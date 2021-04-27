Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Республика Саха#Якутия#Дмитрий Рогозин27.04.2021 18:33

Дмитрий Рогозин поздравил Республику Саха с 99-летием

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сегодня, 27 апреля 2021 года, поздравил Главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и всех жителей Республики с 99-летием со дня образования Якутской Республики.

В поздравлении выражена благодарность за конструктивное взаимодействие и эффективное сотрудничество в обеспечении космической деятельности России.

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27 апреля 1922 года был подписан Декрет об образовании Якутской АССР в составе Советской России. Спустя 70 лет, в 1992 году, в этот же день вступила в силу Конституция Республики, которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации. Дата 27 апреля в Республике объявлена нерабочим праздничным днем.

Субъект относится к важнейшим минерально-сырьевым и горнодобывающим регионам России и занимает ведущее место в стране по добыче алмазов, золота, сурьмы.

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