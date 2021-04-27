Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#Дмитрий Рогозин28.04.2021 00:30

Дмитрий Рогозин поздравляет с пятилетием первого пуска с Восточного

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравляет сотрудников Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос) и всех специалистов ракетно-космической промышленности России с пятилетием первого пуска с российского космодрома Восточный.

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Восточный — новейший космодром России, строится в 8 тысячах километрах от Москвы и в 180 километрах от Благовещенска. Его площадь составляет около 700 квадратных километров. В 2016 году на космодроме завершено строительство объектов первой очереди, создана площадка для пусков ракет семейства «Союз-2». В настоящее время ведется строительство второй пусковой площадки — под новую ракету семейства «Ангара». Восточный оснащен самым современным оборудованием для обеспечения запусков космических аппаратов.

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