Е. Алтабаева: Укрепляются связи между Севастополем и сирийским Тартусом

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании на тему «Севастополь – Тартус: горизонты сотрудничества» в Севастопольском государственном университете.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя выступила на заседании на тему «Севастополь – Тартус: горизонты сотрудничества» в Севастопольском государственном университете.

В обсуждении участвовали ректор СевГУ Владимир Нечаев, академик, руководитель Института востоковедения РАН, старший политический советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Виталий Наумкин, директор Департамента экономического развития Севастополя Денис Профатилов.

Причерноморье и Большое Средиземноморье всегда скрепляли устойчивые культурно-исторические, политические, межконфесиональные связи

Екатерина Алтабаева отметила, что Причерноморье и Большое Средиземноморье всегда скрепляли устойчивые культурно-исторические, политические, межконфесиональные связи. Она указала, что и сегодня между Севастополем и сирийским Тартусом есть устойчивое взаимодействие. «В 2019 году между провинцией Тартус и Севастополем заключено соглашение о сотрудничестве. Развиваются проекты в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной, социальной сферах».

Сенатор сообщила, что несколько научных и образовательных проектов в провинции Тартус реализует Севастопольский государственный университет в содружестве с Российской академией наук и при поддержке Правительства Севастополя, Государственной Думы РФ, Минобороны и Министерства иностранных дел.

Екатерина Алтабаева выступила на заседании на тему «Севастополь – Тартус: горизонты сотрудничества» в Севастопольском государственном университете

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Екатерина Алтабаева

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Екатерина Алтабаева выступила на заседании на тему «Севастополь – Тартус: горизонты сотрудничества» в Севастопольском государственном университете

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Заседание на тему «Севастополь – Тартус: горизонты сотрудничества» в Севастопольском государственном университете

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Екатерина Алтабаева выступила на заседании на тему «Севастополь – Тартус: горизонты сотрудничества» в Севастопольском государственном университете

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В прошлом году в рамках одного из совместных проектов была проведена масштабная подводная археологическая экспедиция. Команда севастопольских учёных совместно с Черноморским флотом при поддержке Департамента древностей и музеев Министерства культуры Сирии исследовала акваторию города Тартус и острова Арвад.

«Такие совместные проекты говорят о признании Севастопольского государственного университета на всероссийском и международном уровне. В свою очередь это открывает для наших студентов новые горизонты», — подчеркнула сенатор.

По словам ректора СевГУ, студенты охотно изучают восточные языки и культуру. Представительство университета в Сирийской Арабской Республике открылось в этом году, а со следующего учебного года вуз примет студентов из Сирии.

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