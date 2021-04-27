К. Косачев: В Совете Федерации в ближайшее время будет создана отдельная группа дружбы с Венесуэлой

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя Совета Федерации провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Боливарианской Республики Венесуэла в РФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой.

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Константин Косачев сообщил, что он посетил эту страну в декабре 2020 г. в составе делегации наблюдателей за выборами в Национальную Ассамблею. «Мы встретились со всеми основными участниками политических процессов, со многими из них удалось установить рабочие отношения, и сейчас они получают свое развитие», — сказал вице-спикер СФ.

Он подчеркнул необходимость развития сотрудничества между парламентскими комитетами по международным делам обеих стран. «В Совете Федерации, помимо существующей группы дружбы со странами Центральной и Латинской Америки, в ближайшее время будет создана отдельная группа дружбы с Венесуэлой», — сообщил Константин Косачев. Это поможет придать двусторонним межпарламентским связям системный характер.

«Наши страны сближает видение современного мира как многополярного, где все страны пользуются равными правами в отстаивании своих национальных интересов и где гарантией этого равенства является уважение к суверенитету национальных государств и отказ от вмешательства в их внутренние дела», — сказал Константин Косачев.

Вице-спикер СФ констатировал, что во внутренние дела Венесуэлы пытались и пытаются до сих пор вмешиваться извне, со стороны США и соседних с Венесуэлой государств. «Республика Венесуэла этот нажим с честью выдержала. Попытки организации насильственной смены власти в стране сорвались», — подчеркнул он.

«Мы всегда поддерживали и будем поддерживать Венесуэлу в вашем твердом стремлении отстоять суверенитет и независимость страны», — добавил Константин Косачев.

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Карлосом Рафаэлем Фарма Тортосой

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Карлосом Рафаэлем Фарма Тортосой

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Карлосом Рафаэлем Фарма Тортосой

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Константин Косачев

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Карлосом Рафаэлем Фарма Тортосой

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Карлосом Рафаэлем Фарма Тортосой

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Карлосом Рафаэлем Фарма Тортосой

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Карлосом Рафаэлем Фарма Тортосой

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Он также отметил, что Венесуэла была среди первых стран мира, зарегистрировавших российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В Республику уже поставлено 155 тыс. доз вакцины, и этот процесс будет продолжен.

«Торгово-экономическое, научно-техническое сотрудничество, гуманитарные связи – все это остается в поле зрения парламентариев наших стран», — добавил вице-спикер СФ.

Со своей стороны Карлос Рафаэль Фариа Тортоса отметил важность дальнейшего развития двусторонних связей в различных областях. В частности, он выступил за более значительное присутствие российских предпринимателей в Венесуэле.

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