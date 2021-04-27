К. Косачев провел совещание «Кризис системы контроля над вооружениями в контексте обеспечения международной безопасности»

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие организовано Комитетом СФ по международным делам и Комитетом СФ по обороне и безопасности.

В Совете Федерации состоялось совещание «Кризис системы контроля над вооружениями в контексте обеспечения международной безопасности».

Мероприятие организовано Комитетом СФ по международным делам совместно с Комитетом СФ по обороне и безопасности.

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В совещании приняли участие заместитель Председателя СФ Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Юрий Валяев, ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ Евгений Ильин, научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

В последние годы системе контроля над вооружениями нанесен серьезный ущерб

Константин Косачев отметил, что в последние годы системе контроля над вооружениями нанесен серьезный ущерб. «С тех пор как в 2002 году Соединенные Штаты Америки в одностороннем порядке вышли из важнейшего для стратегической стабильности Договора об ограничении систем противоракетной обороны, ситуация начала ухудшаться. Почти два года назад США своим выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности уничтожили этот важнейший столп европейской и глобальной стабильности. Растет вероятность краха Договора по открытому небу и не за горами судьба Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

«Вашингтон под надуманными предлогами затягивает процесс ликвидации по‑прежнему весьма существенных запасов химического оружия, несмотря на ранее взятые на себя обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. В то же время Россия свои обязательства по этой Конвенции выполнила в срок и безупречным образом», — подчеркнул сенатор.

«Определенный свет в конце тоннеля забрезжил, когда под российским напором была достигнута договоренность о продлении на пятилетний срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений», — сказал Константин Косачев.

Как отметил парламентарий, важно фиксировать, что Россия везде, где это приемлемо с точки зрения обеспечения национальной безопасности, старается не только ждать реакции партнеров по диалогу, но и действует инициативно в одностороннем порядке в интересах сохранения того, что еще подлежит сохранению. В этой связи он упомянул односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе или других регионах мира до тех пор, пока там не появятся аналогичные вооружения американского производства. «Увы, мы видим, что другая сторона ведет себя в основном противоположным образом. Уже публично заявляется, что нужно как можно быстрее приступить к развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в Европе».

Сергей Рябков указал, что система контроля над вооружениями находится в кризисе. «На фоне болезненной трансформации системы международных отношений, которая связана в значительной мере со стремлением США и группы их союзников сохранить свое доминирование в мире, односторонние преимущества, расширить возможности по оказанию военно-политического давления на оппонентов, под вопросом оказывается и сама концепция, и составные части контроля над вооружениями», — подчеркнул он.

Совещание Комитета СФ по международным делам

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Константин Косачев

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Совещание Комитета СФ по международным делам

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Григорий Карасин и Константин Косачев

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Григорий Карасин

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Юрий Валяев

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Крым Казаноков

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Таймураз Мамсуров

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Совещание Комитета СФ по международным делам

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Совещание Комитета СФ по международным делам

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Баир Жамсуев

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Ольга Епифанова

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Совещание Комитета СФ по международным делам

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Совещание Комитета СФ по международным делам

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Сергей Колбин

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Владимир Лукин

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Совещание Комитета СФ по международным делам

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Константин Косачев

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«США верят в возможность достичь для себя абсолютной безопасности. Контроль над вооружениями, исходя из этой посылки, в значительной мере становится для них обузой, обременением, поскольку он сковывает возможности по наращиванию военного потенциала и осуществлению силового давления на оппонентов», — подчеркнул Сергей Рябков.

«Нам еще предстоит проанализировать, каким образом эти концепции могут быть и будут ли в принципе модифицированы администрацией Байдена», — сказал заместитель Министра иностранных дел.

Как отметил Сергей Рябков, Президент РФ в Послании Федеральному Собранию поставил задачу обсудить вопросы, связанные со стратегическими вооружениями, с обеспечением глобальной стабильности. «Целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного существования. Хотел бы отметить, что мы уже предложили администрации Байдена запустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил Владимир Путин, имея в виду рассмотрение озабоченностей в этой сфере и поиск путей урегулирования имеющихся проблем».

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