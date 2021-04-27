М. Ахмадов: Системная поддержка туристской отрасли вывела Россию в число лидеров по темпам восстановления оборота внутреннего туризма

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» на тему «Особенности формирования, продвижения и реализации туристского продукта в условиях пандемии».

В Комитете СФ по социальной политике прошел «круглый стол» на тему «Особенности формирования, продвижения и реализации туристского продукта в условиях пандемии». Мероприятие провел заместитель председателя Комитета СФ Мохмад Ахмадов. АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики

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Сенатор назвал туризм одной из самых пострадавших отраслей как в России, так и за рубежом. «В прошлом году россияне совершили 37 миллионов поездок по стране, что на 43 процентов ниже, чем до пандемии. Оборот туристической отрасли в России по итогам 2020 года сократился на 60 процентов по сравнению с 2019 годом, или на 2,1 триллиона рублей», — сказал парламентарий.

Россия вошла в тройку лидеров среди стран «Большой двадцатки» по темпам восстановления оборота внутреннего туризма благодаря принятию мер системной поддержки туристской отрасли на государственном уровне

В то же время, сообщил он, Россия вошла в тройку лидеров среди стран «Большой двадцатки» по темпам восстановления оборота внутреннего туризма благодаря принятию мер системной поддержки туристской отрасли на государственном уровне.

Мохмад Ахмадов также отметил, что в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию вопросам развития туризма уделено большое внимание.

Сенатор напомнил о мерах, принимаемых профильным Комитетом СФ для поддержки развития внутреннего туризма. Так, 22 апреля 2021 г. на заседании Комитета была рассмотрена тема подготовки к детской летней оздоровительной кампании. Речь шла о включении организаций отдыха детей в программу «кэшбека» для разработки механизма возврата половины средств от стоимости путевки в летние лагеря. В весеннюю сессию были одобрены законы о введении единого федерального реестра турагентов и об установлении требований об обязательной аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

«В Комитете был поднят и проработан вопрос об устранении избыточной нормы о предоставлении нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу. В результате было принято соответствующее Постановление Правительства РФ», — продолжил Мохмад Ахмадов.

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Григорий Прокуронов в своем выступлении рассказал о ходе подготовки национального проекта в сфере туризма, а также о том, как Ростуризм планирует реализовать предложения, прозвучавшие в Послании Президента РФ.

Мохмад Ахмадов

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«Круглый стол» на тему «Особенности формирования, продвижения и реализации туристских продуктов в условиях преодоления последствий пандемии»

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«Круглый стол» на тему «Особенности формирования, продвижения и реализации туристских продуктов в условиях преодоления последствий пандемии»

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«Круглый стол» на тему «Особенности формирования, продвижения и реализации туристских продуктов в условиях преодоления последствий пандемии»

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«Круглый стол» на тему «Особенности формирования, продвижения и реализации туристских продуктов в условиях преодоления последствий пандемии»

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Мохмад Ахмадов

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«Круглый стол» на тему «Особенности формирования, продвижения и реализации туристских продуктов в условиях преодоления последствий пандемии»

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«Круглый стол» на тему «Особенности формирования, продвижения и реализации туристских продуктов в условиях преодоления последствий пандемии»

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«Круглый стол» на тему «Особенности формирования, продвижения и реализации туристских продуктов в условиях преодоления последствий пандемии»

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Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов

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«Круглый стол» на тему «Особенности формирования, продвижения и реализации туристских продуктов в условиях преодоления последствий пандемии»

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«Круглый стол» на тему «Особенности формирования, продвижения и реализации туристских продуктов в условиях преодоления последствий пандемии»

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Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов

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«Круглый стол» на тему «Особенности формирования, продвижения и реализации туристских продуктов в условиях преодоления последствий пандемии»

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«Круглый стол» на тему «Особенности формирования, продвижения и реализации туристских продуктов в условиях преодоления последствий пандемии»

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«Круглый стол» на тему «Особенности формирования, продвижения и реализации туристских продуктов в условиях преодоления последствий пандемии»

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Председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма, вице-президент Российского Союза туриндустрии Юрий Барзыкин высказал ряд предложений об изменении законодательства в части определений в отраслевом законе туристских продуктов по уровням их формирования.

«Для планирования дальнейшего развития отрасли необходимо совершенствование законодательной базы, сбор и анализ статистических данных как по внутреннему, так и по международному туризму в стране», — подчеркнул он.

О межрегиональных проектах и маршрутах в России сообщили исполнительный директор Томского отделения Русского географического общества, координатор проекта межрегионального познавательного маршрута «Золотое кольцо Сибири» Юлия Калюжная, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, руководитель рабочей группы по развитию межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» Сергей Корнеев, руководитель межрегионального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», член Комиссии Русского географического общества по развитию туризма Христофор Константиниди, заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» Елена Ракова.

Ректор Российского государственного университета туризма и сервиса, председатель Экспертного совета по туризму при Комитете СФ по социальной политике Александр Федулин представил информацию о реализации межрегиональных проектов в сфере туризма в настоящее время.

Участники заседания сошлись во мнении об отсутствии единой методики подсчета туристов, путешествующих по России, их расходов на оказываемые им услуги, объёмов затрат на региональные и местные турпродукты, соответствующего мультипликативного эффекта на конкретные территории при использовании туристских ресурсов регионов.

«Данные официальной статистики зачастую отличаются от данных иных источников, которые также ведут статистику путешественников, в том числе проводимых научно-исследовательских и проектных работ», — добавил Мохмад Ахмадов.

По итогам заседания подготовлен ряд рекомендаций Правительству РФ и заинтересованным органам исполнительной власти. В частности, рекомендуется ускорить разработку национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», продлить срок действия программы по возмещению части стоимости оплаченной туристской услуги, включить организации отдыха и оздоровления детей в программу по возмещению 50-процентной стоимости оплаченной услуги для детских путевок в летние лагеря.

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