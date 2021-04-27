Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш27.04.2021 11:45

НПО Энергомаш начало испытания агрегатов на жидком кислороде

На одном из стендов Научно-испытательного комплекса Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершены работы по созданию новой системы подачи жидкого кислорода. Она предназначена для проведения огневых испытаний модельных установок и агрегатов жидкостных ракетных двигателей на компонентах «жидкий кислород — керосин» и не имеет аналогов в России.

«Данная система дает возможность проводить испытания агрегатов ЖРД на натурных компонентах и моделировать условия их работы в составе двигателя. Ранее подобные испытания проходились на газообразном кислороде», — рассказал начальник Научно-испытательного комплекса НПО Энергомаш Андрей Ушков.

Принцип работы системы заключается в вытеснении жидкого кислорода из баллонной установки путем подачи в нее газообразного азота с требуемым давлением. Далее в ручном или автоматическом режиме открываются агрегаты автоматики, и кислород по стендовым трубопроводам подается в испытываемый агрегат. В самом агрегате происходит смешение компонентов «кислород — керосин» и их воспламенение химическим методом.

Работы по проектированию строительной части системы велись с конца 2019 года. Монтажные работы завершились в конце прошлого года. Проектированием, монтажом, а также сборкой и отладкой системы занимались конструкторский и испытательные подразделения НИКа при участии сотрудников НПО «Техкранэнерго». Элементы обвязки системы изготавливались в механосборочном цехе НИКа.

На сегодняшний день проведено семь огневых испытаний смесительных головок. Кроме того, в ближайшее время с помощью данной системы планируется провести огневые испытания модельной установки, а также агрегата наддува для двигателя РД-191М.

MIL OSI