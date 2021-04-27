О. Алексеев обсудил с саратовскими аграриями проект федерального закона «О семеноводстве»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил в Саратове Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока.

На встрече сенатора с руководителем центра Сергеем Гапоновым обсуждался проект федерального закона «О семеноводстве».

Мнение ученого – закон нужен, регулирование в сфере семеноводства необходимо

«Мнение ученого – закон нужен, регулирование в сфере семеноводства необходимо. При этом следует учитывать тот момент, что климатические условия в нашей стране различаются порой даже в одном регионе, что уж говорить обо всей России. Директор передал подготовленные предложения по законопроекту, которые мы рассмотрим на заседании рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию», — сказал Олег Алексеев по итогам встречи.

Сенатор отметил, что Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока — научное селекционное учреждение, которое ведет свое начало от Саратовской сельскохозяйственной опытной станции, организованной в 1910 г. За более чем столетнюю историю местными учеными создано свыше 400 сортов сельскохозяйственных культур.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока»

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Олег Алексеев и Сергей Гапонов

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока»

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Олег Алексеев провел встречу с директором ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока» Сергеем Гапоновым

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По словам Олега Алексеева, сегодня научный центр ежегодно направляет на испытания 5–6 новых сортов различных семян пшеницы, проса, подсолнечника, нута и других культур. Каждый десятый гектар в России засеян саратовскими семенами. Ареал распространения — свыше 30 российских регионов.

«Удивительное сочетание таланта работающих людей и места расположения позволило создавать сорта, многие из которых до сих пор являются уникальными. Например, сорт яровой мягкой пшеницы «Саратовская 29» был создан специально для суровых климатических условий в период освоения целинных земель. Это сорт-рекордсмен: в отдельные годы им засеивали свыше 21 миллионов гектаров, и рекорд до сих пор не превзойден», — сказал Олег Алексеев.

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