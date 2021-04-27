О встрече Посла Беларуси А.Метелицы cо спикером Парламента Пакистана

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

27 апреля 2021 г.



27 апреля 2021 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрея Метелицы со спикером Национальной ассамблеи Парламента Пакистана Асадом Кайсером.

Стороны обсудили состояние отношений между Беларусью и Пакистаном, а также пути активизации двустороннего межпарламентского взаимодействия.

Глава белорусской дипмиссии возобновил А.Кайсеру приглашение Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В.Андрейченко посетить нашу страну.

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