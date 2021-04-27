О специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по Чернобылю

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

27 апреля 2021 г.



26 апреля 2021 г. в штаб-квартире ООН в г.Нью-Йорке состоялось специальное памятное заседание Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 35-й годовщины аварии на Чернобльской АЭС, приуроченное к Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе.

Справочно: Международный день памяти о чернобыльской катастрофе провозглашен по инициативе Беларуси резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 71/125 «Долговременные последствия чернобыльской катастрофы».

Глава кабинета Генерального секретаря ООН М.Виотти от имени Генерального секретаря ООН отметила усилия правительств Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины по восстановлению пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС районов.

В ходе заседания Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков представил обращение Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея.

В обращении отмечен вклад международного сообщества в восстановление и развитие пострадавших от последствий чернобыльской катастрофы регионов, а также лидирующая роль ООН в укреплении стратегических партнерств, привлечении инноваций и инвестиций для устойчивого социально-экономического развития соответствующих территорий. Беларусь призвала к активизации международного чернобыльского сотрудничества для содействия реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в регионах, затронутых аварией на ЧАЭС.

В память о жертвах чернобыльской катастрофы председателем Генеральной Ассамблеи ООН была объявлена минута молчания.

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