Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС27.04.2021 03:30

Побывавшую на МКС микроминиатюру Знамени Победы передадут в Музей ВС

Новосибирский мастер микроминиатюры Владимир Анискин передаст в Центральный музей вооруженных сил микрокопию Знамени Победы, созданную им из ниточек официальной копии и побывавшую на Международной космической станции. Вместе со Знаменем Победы в музей будет передана также миниатюрная копия первой советской награды периода Великой Отечественной войны, сообщил мастер ТАСС.

«Я планирую завершить свой проект с орденами, которые побывали на МКС, и, оформив, подарить музею Победы и музею Вооруженных сил в Москве. Сейчас они находятся у космонавта. Речь идет об Ордене Отечественной войны первой степени и о копии Знамени Победы, которая сделана из ниточек, снятых с официальной копии Знамени Победы. Все они побывали в космосе и вернулись в прошлом году, но из-за коронавируса ничего невозможно было сделать», — сказал Анискин, добавив, что завершить передачу он планирует к 9 мая.

Ранее сверхмаленькая копия Знамени Победы, выполненная Анискиным, вошла в Книгу рекордов России. Ее размер составляет 7,672 на 3,828 миллиметра. Микроминиатюра состоит из волокон нитей официальной копии Знамени Победы, которое находится в Центральном музее вооруженных сил, где мастеру и предоставили материалы.

В мае прошлого года копии Знамени и орденов были доставлены космонавтом Роскосмоса Иваном Вагнером на Международную космическую станцию. Он перевез их туда в маленьком медальоне.

Владимир Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. С 1999 года Анискин работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований и других областей науки.

Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер:«В маленьком медальоне находятся даже три таких копии. Две из них выполнены из частичек ниточки, снятой с официальной копии Знамени. Ниточка состоит из тонких волокон, диаметром меньше волоса. Эти волокна разрезались на малюсенькие частички, из которых выкладывалось полотно Знамени. Серп и молот со звездой, а также буквы и цифры сделаны из краски.Кроме того, в маленьком медальоне находятся девять копий Орденов Отечественной войны I степени и четыре копии Ордена Ушакова II степени. Каждый из них уместился на срезе рисового зернышка. На каждом зернышке написан номер ордена. Всю эту композицию создал русский мастер Владимир Анискин из Новосибирска. Он доктор физико-математических наук, а его хобби — микроминиатюра.P.S. Если открыть коробочку, то на крышке находятся шесть золотых монет — копии монеты „Один червонец“ (Сеятель). Эти монеты занесены в книгу рекордов Гиннесса, как самые маленькие копии монеты».

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