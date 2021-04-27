Президент РФ встретился с членами Совета законодателей

Source: Russia – Council of the Federation

Основными темами обсуждения стали задачи по реализации Послания Федеральному Собранию.

В День российского парламентаризма Президент РФ Владимир Путин встретился с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

Мероприятие состоялось в Таврическом дворце.

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Во встрече приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы, председатели законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Основными темами обсуждения стали задачи по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, а также вопросы противодействия новой коронавирусной инфекции и преодоления её последствий.

«Нужно скоординировать и чётко увязать друг с другом законотворческие планы Федерального Собрания и региональных парламентов. Выстроить конструктивный диалог с Правительством Российской Федерации, с главами субъектов Федерации и их командами», — сказал Президент РФ.

Президент России Владимир Путин

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Встреча Президента России Владимира Путина с членами Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ

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Встреча Президента России Владимира Путина с членами Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ

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Встреча Президента России Владимира Путина с членами Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ

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Встреча Президента России Владимира Путина с членами Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ

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Он отметил, что ряд важных инициатив Послания имеют чисто региональное измерение, нацелены на комплексное и сбалансированное развитие территории Российской Федерации, на укрепление финансовой базы регионов и муниципалитетов. «Имею в виду расчистку прежде всего региональных бюджетов. На реализацию на местах крупных, значимых для людей проектов, в том числе за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов, которые будут предоставляться субъектам Федерации на 15 лет и не выше чем под три процента. Этот новый мощный инструмент развития должен заработать на благо и в интересах людей, а значит, приоритетные направления для инвестиций, конкретные проекты должны определяться с учётом мнения граждан, которые проживают на той или иной территории».

По словам главы российского государства, необходимо держать этот вопрос на особом, постоянном контроле, как и неукоснительное выполнение всех принятых решений в части социальной поддержки граждан, семей с детьми.

«Рассчитываю, что всё намеченное будет отработано вами профессионально и в срок, в том числе в рамках нашей общей большой работы по реализации Послания», — сказал Президент РФ.

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