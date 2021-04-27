Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Waves Enterprise27.04.2021 10:00

Роскосмос и Waves Enterprise запустили блокчейн-сервис для защиты интеллектуальной собственности

В Международный день интеллектуальной собственности 26 апреля 2021 года Госкорпорация «Роскосмос» приступила к эксплуатации сервиса на базе блокчейн-платформы Waves Enterprise для выявления нарушений в сети Интернет и традиционных магазинах в отношении средств индивидуализации корпорации и организаций ракетно-космической отрасли. Сервис рассчитан на привлечение широкого круга внешних профессиональных участников — патентоведов, патентных поверенных, юристов и просто неравнодушных граждан, которые могут помочь правообладателям сократить время и затраты на выявление нарушений.

Публичному запуску сервиса предшествует период апробации, к которой в качестве пользователей привлечены студенты и магистры юридических специальностей ведущих вузов — МГЮА, МГТУ им. Н.Э. Баумана, СПБГЭУ, РГАИС и др. Такое тестирование позволит будущим специалистам получить практические навыки работы с реальными объектами интеллектуальной собственности ракетно-космической промышленности, а разработчикам сервиса — получить обратную связь об удобстве использования сервиса и рекомендации по его улучшению.

За выявление нарушений, по которым будет зафиксирован достаточный объем данных для последующей судебно-претензионной работы с нарушителями, смарт-контракт сервиса обеспечит начисление внешним исполнителям вознаграждения в виде токенов, которые потом могут быть обменены на сувенирную продукцию с символикой Госкорпорации «Роскосмос» и организаций отрасли, билеты в Музей космонавтики и другие формы неденежной мотивации.

По результатам апробации в Госкорпорации «Роскосмос» сервис будет доработан — помимо новой функциональности планируется интеграция с системами Роспатента и подключение банков для возможности выплаты вознаграждения в денежной форме. Кроме того, к сервису сможет подключиться любой законный правообладатель объектов интеллектуальной собственности.

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Waves Enterprise — гибридная блокчейн-платформа для бизнеса и государства, позволяющая создавать инновационные системы на основе технологий приватного и публичного блокчейна. Платформа обеспечивает конфиденциальный обмен данными и высокую пропускную способность, поддерживает конфигурируемую криптографию, а также контейнеризированные смарт-контракты на любом языке программирования.

Waves Enterprise является лидером среди корпоративных платформ в России, на ее основе реализованы проекты для крупнейших частных и государственных компаний в различных отраслях — национальная система дистанционного электронного голосования, сервис управления ликвидностью, системы льготного и беспроцентного кредитования, доверенного документооборота, управления цепочками поставок и другие решения, имеющие повышенные требования к безопасности инфраструктуры. Блокчейн-платформа Waves Enterprise включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

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