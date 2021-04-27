С. Лукин принял участие в открытии нового корпуса Воронежского государственного технического университета

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выразил уверенность, что ВГТУ и впредь будет занимать лидирующие позиции среди высших учебных заведений строительного и технического профиля.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области в рамках работы в регионе принял участие в открытии нового учебно-лабораторного корпуса ВГТУ – опорного университета региона – и в заседании попечительского совета вуза.

Система высшего образования в настоящее время должна быть ориентирована на развитие региональных экономик

«Система высшего образования в настоящее время должна быть ориентирована на развитие региональных экономик. И в этом аспекте особую значимость приобретает развитие научно-исследовательского потенциала высших учебных заведений, который в первую очередь будет направлен на решение практических задач, стоящих перед предприятиями региона. Интеграция университетской науки с реальным сектором экономики остро необходима», — отметил в своем выступлении Сергей Лукин.

По мнению сенатора, сильная региональная высшая школа невозможна без передовой исследовательской инфраструктуры и комфортной среды для обучения и участия в научных проектах.

Сергей Лукин в рамках работы в регионе принял участие в открытии нового учебно-лабораторного корпуса Воронежского государственного технического университета

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Сергей Лукин в рамках работы в регионе принял участие в открытии нового учебно-лабораторного корпуса Воронежского государственного технического университета

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Сергей Лукин в рамках работы в регионе принял участие в открытии нового учебно-лабораторного корпуса Воронежского государственного технического университета

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Сергей Лукин в рамках работы в регионе принял участие в открытии нового учебно-лабораторного корпуса Воронежского государственного технического университета

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Сергей Лукин в рамках работы в регионе принял участие в открытии нового учебно-лабораторного корпуса Воронежского государственного технического университета

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Сергей Лукин в рамках работы в регионе принял участие в заседании попечительского совета Воронежского государственного технического университета

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Новый корпус ВГТУ представляет собой 6-этажное здание с учебными аудиториями, современными лабораториями, пространствами коллективной и индивидуальной работы студентов. В частности, именно здесь будет действовать центр коллективной работы «Точка кипения ВГТУ», который представляет собой пространство для разработки студенческих проектов, проведения форсайт-сессий, проектных мастерских и интенсивов.

Руководство вуза с открытием нового корпуса поставило амбициозную задачу перехода от стандартной организации обучения к единому научно-образовательному пространству.

Сергей Лукин выразил уверенность, что Воронежский государственный технический университет и впредь будет занимать лидирующие позиции среди высших учебных заведений строительного и технического профиля.

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