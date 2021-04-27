С. Фабричный: В новгородской школе реализуется проект патриотического воспитания молодежи «Держава, Державин и я»

Source: Russia – Council of the Federation

Образовательное учреждение получит грант на создание музейно-образовательной площадки, отметил сенатор.

Новгородская средняя школа №36 имени Г.Р. Державина выиграла грант на создание музейно-образовательной площадки. Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области отметил, что образовательное учреждение вошло в число победителей конкурса Министерства просвещения РФ на финансирование программ по патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Сенатор подчеркнул, что проект «Держава, Державин и я» стал одним из лучших в числе более 300 претендентов. Он предусматривает создание музейно-образовательной площадки, посвященной изучению творчества и биографии Г.Р. Державина, а также истории, культуры и права. На эти цели школа получит грант в размере 5 млн руб.

Новая площадка станет хорошим местом для встреч со школьниками, проведения профориентационной работы, реализации образовательных и культурных проектов

По словам Сергея Фабричного, площадка разместится в библиотечном центре школы. Она будет состоять из изобразительной, книжной, документальной, предметной зон, а также зоны аудио-визуального сопровождения, оснащенной мультимедийной техникой. Ежегодно воспользоваться возможностями музейно-образовательной площадки смогут не менее 800 учащихся.

Сенатор Сергей Фабричный посетил Новгородскую среднюю школу №36 имени Г.Р. Державина

«Новая площадка станет хорошим местом для встреч со школьниками, проведения профориентационной работы, реализации образовательных и культурных проектов», — сказал парламентарий.

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