Э. Исаков обсудил с прокурором Югры осуществление надзора за исполнением федерального законодательства

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе работы в регионе сенатор провел встречу с прокурором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Е. Ботвинкиным.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках рабочей поездки в регион провел встречу с прокурором Югры Евгением Ботвинкиным.

Прокуратурой направлено свыше тысячи предложений о принятии или изменении правовых актов. Особое внимание уделено законодательному регулированию социально значимых правоотношений

В ходе беседы поднимались вопросы надзорного сопровождения прокуратурой мер, обозначенных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию. В частности, это меры, направленные на поддержку рынка труда, малого и среднего предпринимательства, семей с детьми, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Эдуард Исаков отметил важность деятельности прокуратуры в формировании правовых систем на региональном и муниципальном уровнях в связи с внесением изменений в Конституцию РФ. «Прокуратурой направлено свыше тысячи предложений о принятии или изменении правовых актов. Особое внимание уделено законодательному регулированию социально значимых правоотношений. По инициативе ведомства упрощена процедура получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, установлены компенсационные выплаты родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, расширены полномочия органов местного самоуправления по обеспечению жильем сирот, продлены налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей», — сказал сенатор.

Как сообщил Евгений Ботвинкин, в прошлом году основные усилия ведомства были направлены на защиту наиболее уязвимых категорий населения, предпринимателей, медицинского персонала, сохранение стабильности в регионе.

«На контроле остаются вопросы занятости населения. В 2020 году зафиксирован ряд нарушений, связанных с порядком и сроками признания граждан безработными, незаконным отказом в присвоении им подобного статуса, а также исполнением государственных программ по переобучению работников», — рассказал прокурор региона.

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