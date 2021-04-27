Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#Руслан Мухамеджанов28.04.2021 00:05

5 лет с первого пуска на Восточном

Пять лет назад, 28 апреля 2016 года, в 05:01 по московскому времени с нового российского космодрома Восточный был проведён первый пуск. Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала успешно, блок выведения «Волга» доставил на расчетные орбиты космические аппараты «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218. Этот запуск показал готовность российского космодрома к штатной работе.

Первый пуск обеспечили специалисты совместного расчета подготовки и пуска с Байконура, организаций-разработчиков и изготовителей составных частей ракеты космического назначения и наземного технологического оборудования Госкорпорации «Роскосмос». В течение последующих нескольких лет на Восточном велась серьезная работа по комплектованию штата.

В настоящее время здесь полностью сформирован свой расчет. Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и эксплуатационного подразделения компании «Российские космические системы» (входит в Роскосмос) самостоятельно заправляют разгонные блоки и космические аппараты, обеспечивают сборку ракет-носителей, выполняют полный цикл работ на заправочно-нейтрализационной станции, стартовом и техническом комплексах, комплексе сбора и обработки телеметрической информации.

Кроме этого, они входят в состав совместных расчетов и обеспечивают пуски с космодромов Байконур и Гвианского космического центра во Французской Гвиане, круглосуточно участвуют в управлении орбитальной группировки космических аппаратов Госкорпорации «Роскосмос» и в сеансах связи и управления российского сегмента Международной космической станции. Коллектив сформирован полностью, развивается и растет, как и сам космодром.

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Руслан Мухамеджанов, генеральный директор ЦЭНКИ: «Космодром Восточный имеет уникальную, интересную и насыщенную событиями историю. В строительстве космодрома, подготовке и реализации запусков космических аппаратов участвует большое количество организаций ракетно-космической промышленности и учреждений строительной отрасли страны. Трудом многотысячного коллектива в суровых климатических условиях на территории Амурской области возведены „космические ворота“ России, и сегодня Восточный — крупнейший научно-конструкторский центр, где работают настоящие профессионалы».

Стартовый комплекс космодрома Восточный для ракет-носителей «Союз-2» работает в штатном режиме. Наземная космическая инфраструктура самого современного космодрома России уже обеспечила восемь пусков ракет-носителей «Союз-2», одновременно готовятся еще несколько. Сейчас на Восточном идёт строительство второго стартового комплекса — космического ракетного комплекса «Ангара». Первый пуск ракеты-носителя «Ангара» запланирован на конец 2023 года.

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