Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Орбитальные группировки#Аист-2Д28.04.2021 19:50

«Аист-2Д»: пять лет успешной работы

Сегодня, 28 апреля 2021 года, исполняется пять лет со дня запуска малого космического аппарата (МКА) «Аист-2Д», разработанного РКЦ «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в кооперации с Самарским национальным исследовательским университетом имени С. П. Королева. Спутник был выведен на орбиту в рамках первой пусковой кампании с космодрома Восточный. Управление спутником «Аист-2Д», приём, обработку и распространение данных дистанционного зондирования Земли осуществляют специалисты РКЦ «Прогресс». Площадь территории, отснятой малым космическим аппаратом за пять лет, составляет более 62 млн квадратных километров земной поверхности.

Данные дистанционного зондирования Земли с «Аист-2Д» РКЦ «Прогресс» предоставляет органам государственной власти, образовательным и коммерческим организациям. Мониторинг разрушений инфраструктуры и инженерных объектов, контроль наводнений, обнаружение мест незаконной добычи полезных ископаемых, выявление мест незаконного размещения свалок, мониторинг природных пожаров и вулканической активности, контроль городской застройки, реализация образовательных проектов — при решении этих и других социально-экономических задач материалы съёмки с МКА «Аист-2Д» находили практическое применение.

В настоящее время активные потребители информации с «Аист-2Д» — Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Управление Федеральной антимонопольной службы Самарской области, Фонд «Талант и успех».

Снимки с аппарата востребованы для оперативного мониторинга чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами и наводнениями на территории Российской Федерации. Получаемые данные применялись территориальными органами МЧС России для обеспечения информационной поддержки принятия решений, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и снижение риска гибели людей и крупного материального ущерба.

В интересах Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области с 2016 года данные дистанционного зондирования Земли с аппарата «Аист-2Д» используются для выявления и мониторинга мест незаконной добычи общераспространённых полезных ископаемых, а также несанкционированных свалок твёрдых бытовых отходов на территории области.

Данные, получаемые с «Аиста-2Д», используются при реализации образовательных проектов, связанных с подготовкой специалистов в области обработки изображений и геоинформационных технологий. РКЦ «Прогресс» участвует в реализации программы «Дежурный по планете-2» в рамках долгосрочной комплексной программы «Национальная технологическая инициатива». В ходе проекта осуществляется планирование съёмки, прямой сброс данных дистанционного зондирования Земли, передача обработанных материалов съёмок участникам проекта, а также обеспечение данными дистанционного зондирования Земли участников космических смен, проходящих в образовательном центре «Сириус».

За 5 лет эксплуатации «Аист-2Д» проведен ряд технологических экспериментов, имеющих важное практическое значение для РКЦ «Прогресс» с точки зрения использования результатов в текущих и перспективных разработках предприятия по направлению космического аппаратостроения. Так, в рамках реализации эксперимента по съёмке космических объектов было разработано специальное программное обеспечение и отработана технология съёмки космических объектов.

В настоящее время продолжаются эксперименты по оценке возможности получения качественной целевой информации при постоянном нахождении крышки светозащитного устройства ОЭА «Аврора» в открытом состоянии. Также проводятся эксперименты по верификации тепловой модели МКА и исследовании возможности поучения качественной информации при реализации маршрутов съемки большой длительности.

За время эксплуатации МКА отработана технология коррекции бортового программного обеспечения не только путем внесения требуемого кода в оперативное запоминающее устройство, но и путем перепрограммирования постоянного запоминающего устройства. С использованием данной технологии откорректировано бортовое программное обеспечение и введены новые возможности системы управления. В том числе введена возможность съёмки маршрутов с произвольным азимутом, проведение съемки в режиме «скольжения» для осуществления калибровки целевой аппаратуры.

С использованием введённых возможностей отработана технология и проведена калибровка целевой аппаратуры. В настоящее время прорабатывается возможность проведения экспериментов по отработке технологии полетной радиометрической калибровки целевой аппаратуры. В случае положительных результатов эксперимента данная технология также найдет применение в других космических аппаратах разработки РКЦ «Прогресс».

За время эксплуатации МКА «Аист-2Д» проведены эксперименты и получено большое количество информации с использованием научной аппаратуры, установленной на аппарате. Обработаны данные о состоянии параметров магнитного поля и изменения величины микроускорений на борту МКА. Получено большое количество информации о влиянии факторов космического пространства на материалы и элементы конструкции космического аппарата, что имеет существенное научно-практическое значение. Результаты экспериментов используются для уточнения существующих математических моделей влияния факторов космического пространства на элементную базу и материалы, применяемые при разработке конструкции и оборудования космического аппарата.

Аппаратура полностью выполнила поставленные перед ней задачи. Подтверждена работоспособность принятых конструктивных решений, заложенных технологических принципов и программных подходов. Полученный опыт и результаты используются при разработке новых образцов научных приборов. Результаты, полученные в ходе экспериментов, продолжают обрабатываться, происходит накопление статистических данных, материалы готовятся к публикации.

Платформа малых космических аппаратов, отработанная в ходе эксплуатации спутника «Аист-2Д», имеет большой потенциал для использования в проектах по наращиванию отечественной орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли. В 2019 году РКЦ «Прогресс» стало победителем конкурса на создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки «Аист», включающего создание двух малых космических аппаратов «Аист-2Т», которые должны обеспечивать получение панхроматических и перекрывающихся конвергентных (стереоскопических) изображений и цветных (спектрозональных) изображений земной поверхности. В настоящее время специалисты «Прогресса» разрабатывают рабочую конструкторскую документацию на космический комплекс.

Учитывая положительные результаты эксплуатации спутника «Аист-2Д», результаты разработки “Аист-2Т, просматривается перспектива получения новых заказов малых космических аппаратов.

MIL OSI