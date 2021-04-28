Анонс прямой видеотрансляции Дня инвестора «Газпрома»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

28 апреля 2021, 21:05

29 апреля будет организована видеотрансляция Дня инвестора «Газпрома».

Прямой эфир начнется в 15:00 по московскому времени (20:00 — Сингапур, 13:00 — Лондон, 08:00 — Нью-Йорк) на сайтах gazprom.ru и gazpromvideo.ru, а также на страницах компании в YouTube, Twitter и Facebook.

В Дне инвестора примут участие:

Алексей Миллер — Председатель Правления ПАО «Газпром»;

Олег Аксютин — заместитель Председателя Правления — начальник Департамента ПАО «Газпром»;

Елена Бурмистрова — заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт»;

Виталий Маркелов — заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»;

Фамил Садыгов — заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»;

Алексей Янкевич — заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть».

Управление информации ПАО «Газпром»

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