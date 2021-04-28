А. Шевченко: Совершенствование института проектного финансирования банками деятельности застройщиков будет способствовать увеличению объемов жилищного строительства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание на тему «Совершенствование института проектного финансирования деятельности застройщиков».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области провел совещание на тему «Совершенствование института проектного финансирования деятельности застройщиков». В совещании принял участие первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий. ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области

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На мероприятии были рассмотрены вопросы функционирования института проектного финансирования, в том числе в условиях роста цен на строительные материалы и конструкции, применяемые при возведении жилья. Кроме того, обсужден ход реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в части достижения показателей по увеличению объемов жилищного строительства.

Как отметил, открывая заседание, Андрей Шевченко, вопросы функционирования института проектного финансирования деятельности застройщиков находятся в зоне постоянного внимания Совета Федерации.

Сенатор напомнил, что в ноябре прошлого года состоялись парламентские слушания, в ходе которых был дан анализ практики применения нормативных правовых актов, обеспечивших переход строительной отрасли с 1 июля 2019 года от прямого использования денежных средств граждан в строительстве к проектному финансированию банками деятельности застройщиков.

«Уже тогда участники парламентских слушаний отметили, что функционирование института проектного финансирования достигло самой главной цели своего введения – обеспечило должную защиту финансовых средств участников долевого строительства, а также пресекло появление новых проблемных объектов», — сказал Андрей Шевченко.

В настоящее время через проектное финансирование банками деятельности застройщиков реализуется более половины всех проектов жилищного строительства

Он отметил, что в настоящее время через проектное финансирование банками деятельности застройщиков реализуется более половины всех проектов жилищного строительства.

«Совершенствование института проектного финансирования будет способствовать достижению цели по увеличению объемов жилищного строительства к 2030 году до ста двадцати миллионов квадратных метров в год. Такая задача определена Указом Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и национальным проектом «Жилье и городская среда», — подчеркнул законодатель.

По его мнению, возможность обеспечения роста жилищного строительства напрямую зависит от создания максимально благоприятных условий для застройщиков без ущемления при этом интересов других участвующих в строительстве сторон. «Функционирование института проектного финансирования, его адаптация под меняющиеся условия осуществления строительной деятельности является составным элементом проводимой государственными органами работы по стимулированию развития жилищного строительства», — сказал Андрей Шевченко.

Совещание на тему «Совершенствование института проектного финансирования деятельности застройщиков»

Он считает, что важным документом в развитии института проектного финансирования, в том числе в части обеспечения его доступности для малых застройщиков, стала принятая в конце прошлого года программа субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным застройщикам, которые реализуют низкомаржинальные проекты жилищного строительства.

«Принятие этой меры поддержки застройщиков было очень долгожданным. Вместе с тем, уже сейчас строительным сообществом отмечается невозможность ее применения в ряде регионов, например, таких, как Дальний Восток, а также в субъектах РФ, территории которых полностью или частично входят в Арктическую зону РФ. В этих регионах очень высокая стоимость строительства обусловливает низкую маржинальность реализуемых там проектов жилищного строительства. Кроме того, значительное количество низкомаржинальных проектов не могут попасть под программу субсидирования в связи с тем, что комплексная жилая застройка предполагает, в том числе строительство объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, что существенно влияет на конечную стоимость строительства».

Отдельно Андрей Шевченко выделил вопрос о стоимости кредитования. По его словам, положительным моментом здесь можно назвать понижение в течение всего 2020 года средней ставки по кредитным договорам, заключенным в рамках проектного финансирования. «Конечно, большую роль сыграли меры государственной поддержки, в первую очередь, по субсидированию ставки ипотечного кредитования до шести с половиной процентов годовых».

По предложению сенатора в ходе дискуссии обсуждены вопросы создания социальной инфраструктуры в рамках проектного финансирования, отсутствия механизма поэтапного раскрытия счетов эскроу, затягивания сроков их раскрытия после ввода объекта в эксплуатацию, предъявления банками к застройщику таких невыгодных условий получения проектного финансирования, как произвольное изменение ставок по кредиту, запрет на досрочное погашение кредита, а также возможность произвольной остановки банком финансирования.

На совещании был затронут также вопрос внедрения типовой формы заявки на предоставление застройщикам проектного финансирования, а также сокращения сроков рассмотрения самой заявки от застройщика.

По мнению Аркадия Чернецкого, наблюдается сокращение объемов строительства многоквартирных домов, с рынка уходят малые и средние застройщики.

Как полагает сенатор, необходимо принимать меры к исправлению ситуации, что в равной степени касается как федеральных, так и региональных властей, представителей банковской сферы.

Аркадий Чернецкий обратил также внимание на необходимость скорейшего решения вопроса о внедрении механизма поэтапного раскрытия счетов эскроу.

В совещании приняли участие представители органов государственной власти субъектов РФ, Банка России, акционерного общества «ДОМ.РФ», ассоциации «Национальное объединение строителей», строительных организаций и экспертного сообщества.

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