Владимир Путин осмотрел станцию скорой медицинской помощи в Пушкине

Source: President of Russia – Kremlin

Президент поздравил сотрудников станции с профессиональным праздником – Днём работника скорой медицинской помощи, установленным в прошлом году по инициативе главы государства. Владимир Путин также ознакомился с оснащением ССМП, осмотрел диспетчерскую, пункт хранения средств индивидуальной защиты, учебный класс, конференц-зал.

Станция в Пушкине образована в 1955 году, а в 2019 году введено в эксплуатацию новое здание ССМП. На сегодняшний день мощность учреждения составляет 19 бригад скорой медицинской помощи.

На базе станции организована подготовка студентов-медиков: будущие специалисты отрабатывают практические навыки на манекен-тренажёрах, посещают лекции по тактике и методикам лечения при различных неотложных состояниях, тренинги и учения с симуляцией возникновения внештатных и чрезвычайных ситуаций; введена система наставничества.

Ежегодно проводится плановое обновление парка автомобилей ССМП.

MIL OSI