Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в международной научно-практической конференции, посвященной теме адаптации к изменениям климата.

В Алтайском крае накоплен значительный опыт по регулированию выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения лесным хозяйством.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов. БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края

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Сенатор выступил на международной научно-практической конференции, посвященной теме адаптации к изменениям климата. Мероприятие состоялось на базе инжинирингового центра «ХимБиоМаш» Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, в нем приняли участие представители ряда регионов РФ и зарубежных стран.

Сергей Белоусов отметил, что озвученные Президентом России задачи по опережающему в сравнении с Европой снижению накопленной чистой эмиссии парниковых газов за ближайшие 30 лет возможно выполнить только при переходе на интенсивный сценарий низкоуглородного развития. «Алтайский край уже включился в эту работу. Благодаря реализации на территории региона уникального лесного проекта «Поглощение углерода путем лесоразведения в отдаленных районах сибирского региона Российской Федерации», только в этом году было высажено восемь тысяч кедров и лиственниц. Это первый проект в своем роде, зарегистрированный в реестре проектов рамочной конвенции ООН об изменении климата и российском реестре углеродных единиц».

Настало время объединить усилия в области климатической повестки при формировании Национальной системы управления климатическими рисками

По мнению сенатора, такого рода инициативы не только позволяют раскрыть колоссальный потенциал российского лесного хозяйства по поглощению углекислого газа, но и фактически закладывают фундамент добровольного углеродного рынка в России, который предоставляет отечественному бизнесу конкурентные преимущества на мировом рынке, предлагая экологичный, климатически нейтральный товар или услугу.

«Настало время объединить усилия в области климатической повестки при формировании Национальной системы управления климатическими рисками. Государство, общество и бизнес должны стать партнерами в вопросах реализации масштабных климатических проектов. Именно такой подход окажет наибольший эффект для достижения целей в области устойчивого развития России, достижения низкого уровня выбросов парниковых газов и снижения «углеродного следа» российскими эмитентами, в том числе, при экспорте продукции», — резюмировал парламентарий.

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