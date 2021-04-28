В. Матвиенко: В современных условиях борьбы с пандемией межпарламентские мероприятия приобретают особую значимость

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации выступила на встрече руководителей парламентов, в которой участвовали представители 15 стран.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие во встрече руководителей парламентов на тему «Роль парламентариев в укреплении международного мира и доверия».

Смотрите также

Модератором мероприятия, которое состоялось в формате видеоконференции, выступила Председатель Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гульшат Маммедова. В обсуждении участвовали спикеры парламентов из 15 стран, включая Азербайджан, Армению, Афганистан, Белоруссию, Иран, Казахстан, Киргизию, Пакистан, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Южную Корею и Японию.

В своем выступлении Валентина Матвиенко от имени Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ поблагодарила Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за поддержку и особое внимание, которое уделяется им укреплению роли международного парламентского сотрудничества. Она также выразила благодарность Гульшат Маммедовой за организацию встречи.

«В современных условиях, когда борьба с пандемией требует изменения традиционных форм взаимодействия, межпарламентские мероприятия приобретают особую значимость. Они предоставляют хорошие возможности для обмена знаниями и опытом в решении общих проблем», — сказала Валентина Матвиенко.

Глава СФ напомнила, что ранее ООН по инициативе Туркменистана провозгласила 2021 год Международным годом мира и доверия. Тогда мало кто мог предположить, что центральное место повестки займет борьба с пандемией, отметила она.

«Мы все являемся свидетелями того, как в мире растет общественное недовольство ограничительными мерами и «локдаунами». Из‑за обилия «фейковых» новостей ставится под сомнение правдивость информации, получаемой из открытых источников», — считает Валентина Матвиенко.

По словам Председателя СФ, особую тревогу вызывает тенденция, связанная с политизацией пандемии и усилий по ее преодолению. «Деструктивные силы используют коронавирус как надуманный предлог для голословных и безосновательных обвинений, подрыва атмосферы добрососедства и сотрудничества. Нападкам подвергаются и такие, на первый взгляд, необходимые для выживания человечества факторы, как передовые достижения в сфере медицинской науки, разработка новых эффективных вакцин против коронавируса».

Глава СФ отметила, что пандемия испытывает на прочность все аспекты привычной жизни. И чем больше разгорается кризис, тем очевиднее ценность доверия. Доверие становится ключевым элементом решения глобальных проблем в сфере экономики, экологии, передовых технологий.

От уровня взаимопонимания и создания условий для непрерывного диалога во многом зависит и успех в достижении целей устойчивого развития, призванных улучшить жизнь каждого человека на нашей планете

«От уровня взаимопонимания и создания условий для непрерывного диалога во многом зависит и успех в достижении целей устойчивого развития, призванных улучшить жизнь каждого человека на нашей планете», — сказала Валентина Матвиенко.

Она также напомнила, что скоро пройдут памятные мероприятия в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны, в честь 76-летия Великой Победы. «История учит, что самым страшным вызовам можно противостоять только объединив усилия. Благодаря взаимному доверию и сплочению стран и народов был разгромлен нацизм, установлен мир на Земле и создана Организация Объединённых Наций», — продолжила глава СФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие во встрече руководителей парламентов на тему «Роль парламентариев в укреплении международного мира и доверия»

По мнению Валентины Матвиенко, сегодня эффективность и темпы выхода из создавшегося кризиса также напрямую зависят от единства государств, их совместных усилий в достижении цели.

«Россия всегда открыта для широкого межгосударственного сотрудничества. Об этом неоднократно заявлял Президент Российской Федерации Владимир Путин, в том числе и в недавнем Послании Федеральному Собранию. В этом контексте хочу еще раз напомнить о российской инициативе создания в международной торговле «зеленых коридоров», свободных от барьеров и санкций, для товаров первой необходимости, лекарств, продуктов питания», — сказала Председатель СФ.

Россия, которая первая в мире разработала эффективную и безопасную вакцину против коронавируса «Спутник V», открыта для сотрудничества, добавила Валентина Матвиенко. «Мы направляем нашу вакцину в те страны, которые нуждаются в этом. Мы предлагаем не только вакцины, но и технологии для того, чтобы можно было производить эти вакцины в тех государствах, которые в этом заинтересованы».

Глава СФ подчеркнула, что важную роль в укреплении связей играет межпарламентское сотрудничество. Во многом это объясняется открытостью парламентариев, конструктивным настроем на решение любых насущных вопросов как общегосударственного, так и местного значения. Благодаря парламентской дипломатии создаётся объединительная мировая повестка, крепнут связи между регионами, формируются новые центры экономического взаимодействия и роста.

«Большое значение в поддержании атмосферы дружбы, доверия и добрососедства на пространстве Евразии играют инициативы, выдвинутые нашими странами. Речь, прежде всего, идёт о работе Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также о формировании Большого Евразийского партнерства», — заявила Валентина Матвиенко.

Совет Федерации также вносит свой вклад в преодоление разобщенности и нетерпимости, добавила она.

Председатель СФ отметила, что логичным продолжением 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая прошла в Санкт-Петербурге, стала поддержка со стороны ООН и Межпарламентского союза российского предложения о проведении в 2022 г. в России Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. «Приглашаю вас, уважаемые коллеги, к участию в этом значимом мероприятии», — сказала Валентина Матвиенко.

В завершении выступления глава СФ поздравила коллег из Туркменистана с предстоящим 30-летием независимости страны, которое будет отмечаться 27 сентября этого года. Валентина Матвиенко также пожелала успехов в работе парламентской конференции.

MIL OSI