В Совете Федерации обсудили решение вопросов, связанных со взысканием алиментов в пользу несовершеннолетних

Source: Russia – Council of the Federation

«Круглый стол» на эту тему провела М. Львова-Белова.

Член Комитета СФ по социальной политике Мария Львова-Белова Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области провела «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и пути их решения».

Мероприятие было организовано совместно с Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству.

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Мария Львова-Белова напомнила, что в Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации обозначил решение этого вопроса как одну из приоритетных задач.

«Алиментной теме уделяется внимание на самом высоком государственном уровне, включая Совет Федерации. В этой связи можно отметить Концепцию государственной семейной политики до 2025 года, план мероприятий в рамках Десятилетия детства. На данную проблему также регулярно обращают внимание Уполномоченный по правам человека в РФ и Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка», — сказала сенатор.

По словам Марии Львовой-Беловой, вопрос регулярно поднимается ответственными министерствами, звучат тревожные сигналы от родительского сообщества, СМИ и некоммерческих организаций. «Особенную актуальность тема приобрела в не самой простой экономической ситуации, связанной с пандемией».

Первоочередная проблема — взыскание алиментов с родителей, которые избегают их выплаты или выплачивают в размере, меньшем установленного законом. Немаловажный вопрос — собственно размер алиментов и принцип его определения

«Первоочередная проблема — взыскание алиментов с родителей, которые избегают их выплаты или выплачивают в размере, меньшем установленного законом. Немаловажный вопрос — собственно размер алиментов и принцип его определения. Выплаты порой не позволяют закрыть даже базовые потребности ребенка. Здесь существуют предложения по введению соответствующего стандарта и нормативов», — сообщила парламентарий.

Отдельная тема – получение алиментов детьми, оставшимися без попечения родителей, в том числе, проживающих в замещающих семьях, продолжила Мария Львова-Белова. «Многие из них просто не получают никаких выплат, поскольку образ жизни родителей этого не позволяет, а механизмов их мотивированного трудоустройства практически нет».

Мария Львова-Белова

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и пути решения»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и пути решения»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и пути решения»

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Ольга Хохлова

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и пути решения»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и пути решения»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и пути решения»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и пути решения»

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Кроме того, добавила сенатор, требуют решения вопросы, касающиеся алиментного фонда, сопровождения бракоразводного процесса, развития инструментов медиации для урегулирования семейный конфликтов.

Заместитель начальника Управления по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Желудков в своем выступлении рассказал, что ФССП уделяет особое внимание работе с исполнительными документами, направленными на защиту прав детей. «К этой категории относятся исполнительные документы о взыскании алиментов. В данной связи службой принят ряд организационных мер», — отметил он.

Участники дискуссии обсудили совершенствование федерального и регионального законодательства в этой сфере, судебную практику в части привлечения к административной и уголовной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, успешные международные и российские практики в части побуждения должников к исполнению возложенных на них обязательств.

В заседании приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области заместитель председателя этого Комитета Елена Бибикова, БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области директор Департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты РФ Андрей Галкин, представители Министерства просвещения РФ, Министерства финансов РФ, Министерства внутренних дел РФ, ФСИН России, эксперты.

По итогам «круглого стола» будут подготовлены рекомендации, направленные на аффективное решение вопросов взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних.

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