Г. Карасин: Отношения России и Германии традиционно играют особую роль для наших стран и для Европы

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Гезой Андреасом фон Гайром.

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Стороны обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня, сотрудничество в экономической, культурной, гуманитарной сферах, молодежную тематику, в том числе рамках проведения Года Германии в России в 2020–2021 годах.

У России и Германии традиционно существовали особые отношения, которым необходимо сейчас вернуть позитивную повестку

«У России и Германии традиционно существовали особые отношения, которым необходимо сейчас вернуть позитивную повестку. Мы живем в очень непростой международной ситуации. И роль парламентариев – создать атмосферу, которая позволит вернуться к нормальному межгосударственному общению», — подчеркнул Григорий Карасин.

Парламентарий выразил заинтересованность в продвижении функционирования таких авторитетных российско-германских общественных дискуссионных площадок как «Петербургский диалог» и «Потсдамские встречи». Отметил, что большое значение российская сторона придает запланированной в июне этого года в Калуге XVI Конференции городов-партнеров России и Германии.

В ходе беседы обсуждалась ситуация на Украине, Молдове, Киргизии, других странах постсоветского пространства, особо была подчеркнула роль России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в РФ Гезой фон Гайром

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в РФ Гезой фон Гайром

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Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Геза фон Гайр

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в РФ Гезой фон Гайром

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в РФ Гезой фон Гайром

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в РФ Гезой фон Гайром

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в РФ Гезой фон Гайром

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Геза Андреас фон Гайр поблагодарил за предоставленную возможность провести встречу и услышать оценки происходящих процессов. Особое внимание Посол уделил вопросу важности развития межрегионального сотрудничества, в том числе в целях активизации международных связей по климатическому и экологическому направлениям. В этой связи высоко оценил разработку проекта по развитию Сахалинской области как пилотного региона во всероссийском эксперименте по снижению парниковых выбросов в атмосферу и достижению углеродной нейтральности.

«Несмотря на то, что не во всех сферах нам удается приходить к общему знаменателю, добрые и прочные отношения между нашими странами являются большим достоянием», — подчеркнул Геза Андреас фон Гайр.

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