Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор также вручил награды лучшим работникам региона за добросовестный труд.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области Дмитрий Василенко ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области провел прием граждан в Кировском районе.

К сенатору обратились жительницы Кировска с просьбой помочь в вопросе проведения капитального ремонт многоквартирного дома.

Представители многодетных семей, которые стоят на очереди для получения земельных участков в поселке Синявино, обсудили эту тему с парламентарием.

В ходе приема также поднимались вопросы предоставления бесплатного участка ветерану боевых действий, приватизации земли.

Дмитрий Василенко вручил награды от Законодательного собрания Ленинградской области лучшим работникам, занятым в различных сферах

По итогам мероприятия Дмитрий Василенко дал соответствующие поручения помощникам, заявителям будут направлены ответы в установленные законодательством сроки.

В рамках поездки в регион Дмитрий Василенко также вручил награды от Законодательного собрания Ленинградской области лучшим работникам, занятым в различных сферах. Он поблагодарил награжденных и пожелал им дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

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