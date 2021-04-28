Е. Алтабаева обсудила социальные вопросы жителей Севастополя

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Сенатор провела тематический прием граждан.

Сенатор РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя в режиме онлайн провела тематический приём граждан по вопросам пенсионного обеспечения, трудоустройства, предоставления жилья, возврата займов и др.

Вместе с сенатором на вопросы севастопольцев отвечал директор Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Станислав Борисенко.

«Жителей Севастополя волнуют прежде всего вопросы социального характера. Этот блок всегда был самым обширным. Именно поэтому было принято решение провести тематический приём граждан и привлечь к общению специалистов социальной сферы. Благодаря такому подходу часть проблем, с которыми обратились горожане, была решена в ходе приёма», — рассказала Екатерина Алтабаева.

Екатерина Алтабаева

В частности, руководитель территориальной ветеранской организации Севастополя обратилась с просьбой оказать содействие в организации работ по ремонту тротуара и внутридворовой дороги возле одного из домов на проспекте Октябрьской революции. В этом доме живут два участника Великой Отечественной войны, одному из них — Елизавете Ивановне Рожковой 102 года.

«После моего обращения губернатор Севастополя Михаил Развожаев РазвожаевМихаил ВладимировичГубернатор города Севастополя поручил Департаменту городского хозяйства в кратчайшие сроки привести эту территорию в порядок», — рассказала Екатерина Алтабаева.

В ходе приема также поднимались вопросы, касающиеся благоустройства дворов, изменения целевого назначения земли, условий пребывания в социальных учреждениях пациентов с психоневрологическими заболеваниями. Заявителям были даны подробные юридические разъяснения.

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