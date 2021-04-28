Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главкосмос#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#космический туризм#Туристы#Space Adventures#Вызов28.04.2021 17:10

Космическому туризму 20 лет

20 лет назад, 28 апреля 2001 года, с космодрома Байконур стартовал транспортный пилотируемый корабль «Союз ТМ-32» с космонавтами Талгатом Мусабаевым, Юрием Батуриным, а также первым космическим туристом — американским миллионером Деннисом Тито на борту. Через два дня была выполнена стыковка корабля с Международной космической станцией. Деннис Тито провел на орбите семь дней (завершился полет 6 мая) и облетел Землю 128 раз. Так началась история космического туризма на борту Международной космической станции.

Организацией полетов туристов в космос с 2001 года занимаются Роскосмос и американская компания Space Adventures, которая предоставляет маркетинговые услуги. Чтобы стать космическим туристом, претенденты проходят несколько медицинских комиссий в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, но требования к ним чуть помягче, чем к профессиональным космонавтам. В программе обучения: ориентация и поведение в невесомости, изучение конструкции корабля, основы пилотирования, отработка всевозможных аварийных ситуаций, выживание в космосе и на Земле.

Пока только семь человек смогли воспользоваться такой возможностью и стать космическими туристами. Они были доставлены на Международную космическую станцию в 2001-2009 годах на российских кораблях семейства «Союз» по контрактам с компанией Space Adventures.

Деннис Тито был первым космическим туристом, но не первым космонавтом, отправленным на околоземную орбиту на коммерческой основе. В 1990 году японский журналист Тоехиро Акияма посетил станцию «Мир» в качестве космонавта-исследователя, где вел ежедневные теле- и радиотрансляции и выполнял эксперименты. За его подготовку и полет заплатила токийская телерадиокомпания Tokyo Broadcasting System — в рекламных целях. Поскольку стоимость данного полета была оплачена его работодателем, журналиста можно считать деловым путешественником, а не туристом. Деннис Тито считается первым туристом в классическом понимании этого слова. Он полетел на Международную космическую станцию для того, чтобы отдохнуть, провести время с удовольствием, поснимать Землю из иллюминатора.

Вторым космическим туристом стал бизнесмен из ЮАР Марк Шаттлворт, полетевший на МКС 25 апреля 2002 года. Третий космический турист, американский мультимиллионер Грегори Олсен побывал в космосе 1-11 октября 2005 года. Первой космической туристкой стала американка иранского происхождения Аноуше Ансари, побывавшая на орбите 18-29 сентября 2006 года. Пятым космическим туристом стал один из основателей компании Microsoft, американец венгерского происхождения Чарльз Симони, побывавший на станции дважды (7-21 апреля 2007 года и 26 марта — 8 апреля 2009 года). Шестым космическим туристом стал американский миллионер Ричард Гэрриот, чей полет проходил с 12 октября по 24 октября 2008 года. Седьмым туристом стал бывший цирковой артист, владелец Cirque du Soleil канадец Ги Лалиберте, совершивший полет 30 сентября — 11 октября 2009 года.

Восьмым космическим туристом собиралась стать британская певица Сара Брайтман. Ее полет планировался на сентябрь 2015 года, он должен был продлиться 10 дней. Певица прошла подготовку в Центре подготовки космонавтов, но в середине мая 2015 года Сара Брайтман объявила, что не может совершить запланированный полет по семейным обстоятельствам. Вместо нее в сентябре 2015 года на МКС полетел казахстанский космонавт Айдын Аимбетов.

В 2019 году Госкорпорация «Роскосмос» и компания Space Adventures подписали контракт об осуществлении краткосрочного космического полёта на Международную космическую станцию двух непрофессиональных космонавтов на корабле «Союз МС» в конце 2021 года. В середине 2020 года между Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и Space Adventures подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля «Союз МС» на российский сегмент МКС. Кроме того, планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным космонавтом совершит выход в открытый космос.

Кроме того, компания «Главкосмос» (входит в Роскосмос), отвечающая с 2020 года за коммерческие полеты космических путешественников, курирует реализацию научно-просветительского проекта под рабочим названием «Вызов», в рамках которого планируется в том числе съемка полнометражного художественного фильма. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-19», на котором полетят актриса и режиссер, запланирован на октябрь 2021 года.

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