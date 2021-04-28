Source: Russia Federal Space

#СМИ#ТАСС#НПО автоматики#Андрей Мисюра#НОЦ28.04.2021 22:00

НПО автоматики создаст алгоритмы управления многоразовой ракеты-носителя для НОЦ на Урале

Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова (г. Екатеринбург, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») примет участие в проекте многоразовой ракеты-носителя «Корона» Уральского научно-образовательного центра. Предприятие разработает алгоритмы управления, сообщил генеральный директор предприятия Андрей Мисюра.

В рамках НОЦ ведущим проектом в космической области является проект «Исследование, разработка и создание демонстраторов двигательной установки с центральным телом, системы управления контроля с искусственным интеллектом ракетно-космического комплекса с полностью многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем и универсальной космической платформой».

«НПО автоматики привлекается как эксперт и разработчик алгоритмов управления, алгоритмов по моделированию. У наших коллег из Южно-Уральского государственного университета есть мощнейшая вычислительная база, у них есть свой суперкомпьютер, где можно эти модели управления отработать», — сказал Мисюра во время круглого стола, посвященного работе Уральского межрегионального НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы», в уральском информационном центре ТАСС.

Ранее сообщалось, что специалисты Южно-Уральского государственного университета в рамках НОЦ заняты разработкой многоразовой ракеты-носителя «Корона». Проект ракеты-носителя подразумевает разработку математических моделей, моделирование на суперкомпьютере двигательной установки, создание демонстратора двигательной установки и ее экспериментальное исследование. Общий бюджет проекта по созданию ракетно-космического комплекса с ракетой-носителем и универсальной платформой составляет 250 млн рублей.

О предприятии

НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

О НОЦ

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня (УМНОЦ) «Передовые производственные технологии и материалы» создан в рамках национального проекта «Наука» для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей — УрФУ, ЮУрГУ и КГУ. Председателем наблюдательного совета Уральского НОЦ является полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Всего в Уральский НОЦ входят 66 организаций — 9 вузов, 10 научных организаций и 47 индустриальных партнеров. В портфеле центра 48 проектов.

Источник: ТАСС27 апреля 2021 года, 18:36

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