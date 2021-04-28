Source: Russia Federal Space

#ВДНХ#Космический диктант28.04.2021 15:45

Победителей Космического диктанта в центре «Космонавтика и авиация» наградят 30 апреля

В пятницу, 30 апреля 2021 года, в 16:00 в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ пройдет церемония награждения трех победителей первого Всероссийского космического диктанта. Их определили из 210 участников, которые отвечали на вопросы на площадке центра «Космонавтика и авиация». Тройка лучших участников диктанта определялась по двум критериям: количество правильных ответов и время отправки анкеты. При равенстве баллов преимущество было у тех, чьи анкеты получены раньше. Диктант состоял из 30 вопросов, за каждый правильный ответ участник получал один балл, тройка лидеров набрала более 25 баллов каждый.

Победителями диктанта среди участников, отвечавших на вопросы в центре «Космонавтика и авиация», стали: первое место — учащийся Московского государственного образовательного комплекса Антон Журавлев (16 лет, г. Одинцово, Московская область), набравший 27,3 балла из 30 возможных; второе место — учащийся Московского государственного образовательного комплекса Феликс Оганесьян с 26,3 балла (16 лет, г. Красногорск, Московская область); третье место — сотрудник компании по производству детского питания Анастасия Мелкомукова (30 лет, Москва), у которой по итогам диктанта было 25,3 балла.

Церемония начнется 30 апреля в 16:00. Герой России, лечик-космонавт РФ, президент центра «Космонавтика и авиация», автор диктанта Федор Юрчихин вручит участникам, участвовавшим в диктанте в центре «Космонавтика и авиация», дипломы победителей и наручные часы космической тематики торговой марки «Штурманские». Антон Журавлев, занявший первое место, получит точную копию этих часов, которые были на руке Юрия Гагарина в его легендарном полете.

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ провел Космический диктант уже третий раз. Первый состоялся в центре «Космонавтика и авиация» 12 апреля 2019 года. В 2020 году из-за пандемии мероприятие прошло в онлайн-формате. В этом году Космический диктант впервые получил статус всероссийского. Центр стал главной площадкой проведения первого Всероссийского космического диктанта. К прямой трансляции из центра подключились другие площадки, организованные в разных регионах России. Участвовать могли все желающие в возрасте от 12 лет. Трансляцию диктанта в социальной сети ВКонтакте посмотрели более 500 тысяч человек. Диктант можно было написать даже под землей — в Центре профориентации Транспортного комплекса Москвы, который стал партнером акции. Он располагается на глубине более 20 метров — на станции Московского метрополитена «Выставочная».

Космический диктант в центре «Космонавтика и авиация» собрал 210 участников. Вопросы были достаточно сложные, но отвечающим на них разрешалось пользоваться Интернетом. Один из вопросов прозвучал прямо с околоземной орбиты — его задали российские члены экипажа Международной космической станции, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

По итогам первого Всероссийского космического диктанта, который провел центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в партнерстве с Госкорпорацией «Роскосмос» и Mail.ru Group, были выбраны десять победителей, которых наградят ценными призами от Роскосмоса.

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