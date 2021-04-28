Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орленок#ТАСС#Дмитрий Шишкин28.04.2021 10:40

Пресс-конференция, посвящённая работе ВДЦ «Орленок»

В онлайн-формате состоялась пресс-конференция, посвященная работе Всероссийского детского центра «Орленок» в летнем сезоне 2021 года, прошедшая на базе государственного информационного агентства ТАСС. В прямом эфире директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус вместе с партнерами обсудили реализацию программ детского отдыха в 2021 году, работу детского центра с партнерами, а также новые перспективы сотрудничества.

Директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин рассказал о реализованных мероприятиях, реализуемых Госкорпорацией во Всероссийском детском центре «Орленок», а также поделился планами сотрудничества на ближайший год.

«В юбилейный год — 60-летия первого полета человека в космическое пространство во Всероссийском детском центре „Орленок“ ребята уже смогли принять участия в мероприятиях, реализованных Госкорпорацией „Роскосмос“. Так, рамках смены „Профильные техноотряды“ ребята смогли пообщаться с Героем России, летчиком-космонавтом РФ Андреем Борисенко. В апреле Всероссийский детский центр „Орленок“ стал площадкой для проведения Всероссийской акции „Космический диктант“, в которой приняли участие 30 ребят, увлеченных изучением астрономии и космонавтики. А 22 апреля 2021 года состоялась прямая трансляция первого проектного урока нового сезона образовательно-просветительского проекта „Космический урок“ с участием ребят из Орленка», — отметил Дмитрий Шишкин.

Госкорпорация «Роскосмос» с 2015 года выступает в качестве индустриального партнера Всероссийского детского центра «Орленок». За это время совместно было реализовано более 10 профильных тематических смен, в том числе по направлению «Профильные техноотряды», организованных с Агентством развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), охвативших более 1000 школьников со всех регионов России.

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