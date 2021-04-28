Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия#МКС#МКС-65#Прогресс МС-1428.04.2021 02:12

«Прогресс МС-14» проведет сутки в автономном полете

Миссия на околоземной орбите транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14», которая продлилась чуть больше года, подходит к своему завершению. В соответствии с программой полета Международной космической станции 28 апреля 2021 года в 02:11:30 по московскому времени он в штатном режиме отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента МКС.

Люки между российским «космическим грузовиком» и МКС были закрыты еще 19 апреля 2021 года. Сегодня ночью в 02:10 мск была выдана команда на открытие крюков корабля «Прогресс МС-14», его отстыковали от станции и отправили «в свободное плавание», которое продлится сутки. В это время специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») будут отрабатывать новую систему построения ориентации при затоплении грузовых кораблей.

Двигатели на торможение будут включены в 03:01:28 мск 29 апреля и проработают четыре минуты. По расчётам службы баллистического обеспечения полёта станции, «Прогресс МС-14» войдет в плотные слои атмосферы в 03:34:23 мск. Расчетный район падения несгоревших фрагментов корабля находится примерно в 3 150 км от города Веллингтон и 7 390 км от города Сантьяго. Госкорпорация «Роскосмос» выполнила необходимые процедуры по установлению данного района временно опасным для плавания морских и полетов воздушных судов.

Отметим, что грузовой корабль «Прогресс МС-14» проведет на околоземной орбите рекордные год и четыре дня, превзойдя достижение корабля «Прогресс М-17», который в 1993-1994 гг. провел в космосе 337 суток, доставив грузы на орбитальный комплекс «Мир». С его помощью также было выполнено 10 коррекций высоты орбиты Международной космической станции, две из них — внеплановые для уклонения от «космического мусора».

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