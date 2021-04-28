Source: Russia Federal Space

#РГАНТД#Юрий Гагарин#День космонавтики28.04.2021 18:30

Юрий Гагарин. Посол мира

Сегодня, 28 апреля 2021 года, в рамках празднования 60-летия первого полёта человека в космос в Оренбургском губернаторском музее совместно с Представительством Министерства иностранных дел Российской Федерации в г. Оренбург состоится мероприятие «Юрий Гагарин. Посол мира».

После космического полёта 12 апреля 1961 года первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин стал самым настоящим «Послом мира», объехав за три года около тридцати стран. Сохранилось немало кадров, на которых Юрий Гагарин запечатлен во время зарубежных визитов. Сейчас эти снимки являются достоянием истории и музейных коллекций.

Самые известные и интересные из них можно увидеть на выставке «Юрий Гагарин. Посол мира». Дата открытия выставки приурочена к первому зарубежному визиту Юрия. Гагарина в Прагу 28 апреля 1961 года. РГАНТД стал партнёром данного выставочного проекта. Участниками проекта также являются Министерство иностранных дел Российской Федерации, Музей космонавтики Москвы, и Музей Ю.А. Гагарина (г. Гагарин, Смоленская область).

Источник: РГАНТД

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