Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный28.04.2021 12:10

5 лет с начала пусков на космодроме Восточный

В 2021 году исполняется пять лет с первого пуска ракеты-носителя с космодрома Восточный. Счет был открыт 28 апреля 2016 года. Стартовавшая ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на околоземную орбиту научно-образовательные спутники «Ломоносов» и «Аист-2Д», а также студенческий наноспутник SamSat-218.

С 2016 года и по настоящее время было выполнено восемь пусков. В 2021 году интенсивность стартов возросла. Среди запланированного — коммерческие запуски космических аппаратов компании OneWeb и запуск российской автоматической станции «Луна-25», создающейся в рамках проекта «Луна-Глоб» Научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Этот аппарат займётся исследованиями околополярной области естественного спутника Земли, а также отработкой технологии мягкой посадки на его поверхность.

Началу пусков с первого гражданского космодрома России предшествовало множество организационно-технических консультаций, комплексных оценок, проектно-изыскательных работ и развертывание масштабного строительства. Одними из важнейших условий выбора места для строительства нового космодрома стали его географическое расположение на широте, близкой к космодрому Байконур, и комплекс возможностей для создания наземной космической инфраструктуры.

Территориально космодром расположен на десяти технологических и обеспечивающих площадках строительства, общая площадь которых не превышает 700 км2 (для сравнения: площадь космодрома Байконур — 6 717 км2). Строительство космодрома началось в 2012 году в соответствии с указом Президента России Владимира Владимировича Путина от 6 ноября 2007 года и распоряжением Правительства России от 14 января 2009 года.

В рамках первой очереди строительства к 2016 году были возведены стартовый и технический комплексы для пусков ракет семейства «Союз-2» (этапы 1а и 1б) с автоматическими космическими аппаратами. Сооружена мобильная башня обслуживания высотой 52 м, с помощью которой можно готовить ракету-носитель на стартовом комплексе при любых погодных условиях, обеспечивая безопасность и комфорт персонала. Введен в эксплуатацию командно-измерительный пункт, завершено строительство 115 км автомобильных и почти 115 км железных дорог, которые связали объекты Восточного и сам космодром со строящимся городом Циолковским. Возведены и реконструированы три моста. Создана система энергоснабжения космодрома, полностью обеспечивающая электроэнергией стартовый и технический комплексы, а также его административный центр.

Одним из самых уникальных сооружений космодрома является трансбордерная галерея, принцип работы которой ранее не использовался ни на одном космодроме мира. Она предназначена для транспортировки составных частей ракет-носителей из корпуса в корпус при подготовке к пуску без выезда на открытый воздух. Блоки ракет-носителей, космических аппаратов, разгонных блоков, оборудования и оснастки перемещаются между зданиями технического комплекса. Трансбордерная галерея соединена с монтажно-испытательным корпусом ракет-носителей, космических аппаратов, разгонных блоков и космических головных частей, а также с холодильной станцией, складом блоков ракет-носителей «Союз-2» и энергоблоком.

В рамках создания второй очереди космодрома ведутся работы на всех зданиях, сооружениях и сетях инженерно-технического обеспечения космического ракетного комплекса «Ангара». Новейший российский комплекс «Ангара» включает в свой состав семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, позволяющих выводить до 37,5 тонны полезного груза (модификация — «Ангара-А5В») на низкую околоземную орбиту.

В ракетах-носителях семейства «Ангара» не используются агрессивные и токсичные ракетные топлива на основе гептила, что позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности комплекса как в прилегающих к космодрому регионах, так и в районах падения отработавших ступеней ракет-носителей после их успешного пуска.

В целях создания объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса «Ангара» продолжается изготовление и поставка на Восточный наземного технологического оборудования для стартового и технического комплексов, заправочно-нейтрализационной станции. По состоянию на сегодняшний день на Восточный в полном объеме поставлено 13 технологических систем, 6 из них — в 2020 году. Завершена поставка пускового стола, системы обеспечения сжатыми газами, системы хранения и выдачи сжатых газов, система заправки нафтилом и система телевизионного наблюдения, система измерения параметров технологического оборудования. На техническом комплексе также осуществляется сборка крупногабаритных составных частей корпуса вакуумной установки, предназначенной для проверки и испытаний космических аппаратов.

В монтажно-испытательном корпусе ракет-носителей с опережением графика выполняют работы по монтажу технологических систем газоснабжения. С учётом того, что срок завершения строительства стартового комплекса «Ангары» в соответствии с условиями госконтракта — 2022 год, основной объём строительных работ предстоит выполнить именно в этом и следующем году.

Кроме того, продолжается реализация задач по развитию социальной инфраструктуры космодрома — в 2021 году планируется полностью завершить строительство и ввести в эксплуатацию три жилых дома, а именно два двухподъездных девятиэтажных дома по 63 квартиры и один пятиподъездный дом переменой этажности на 132 квартиры. Суммарно 258 квартир.

В 2022 году планируется построить и ввести в эксплуатацию еще четыре жилых дома на 465 квартир, что позволит полностью обеспечить жильем все пусковые расчеты, которые будут проводить работы по обеспечению успешных пусков ракет-носителей семейства «Союз-2» и «Ангара» с космодрома Восточный.

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