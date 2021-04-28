Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата28.04.2021 08:30

90 лет со дня рождения Юрия Константиновича Чечулина

Сегодня, 28 апреля 2021 года, исполняется 90 лет со дня рождения руководителя, специалиста в области создания заправочного оборудования Юрия Константиновича Чечулина.

Окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана (1956 г.). Работал в заводском конструкторском бюро. С 1958 г. — работал в КБОМ им. В.П. Бармина«, г. Москва: инженер-конструктор, ведущий конструктор (1962 г.), заместитель начальника отдела (1963 г.), начальник отдела (1965 г.), заместитель генерального конструктора (1989 г.) по заправочному оборудованию.

Юрий Константинович участвовал в реализации проектов «Восток», «Молния», «Союз», «Протон», Н-1, «Энергия — Буран», в создании заправочных станций, сопутствующей инфраструктуры космических и боевых ракетных комплексов. Кроме того, участвовал в работах расчета по запуску первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. В реализации отечественных и совместных с зарубежными странами программ при его участии создан ряд агрегатов и систем, отличающихся новизной и не имеющих аналогов, проведен комплекс работ по созданию инфраструктуры для получения и снабжения авиации, ракетной техники, транспорта и других областей хозяйства альтернативным экологически чистым топливом — сжиженным природным газом.

Награжден орденами Ленина (1990 г.), Октябрьской Революции (1980 г.), Трудового Красного Знамени (1961 г.), «Знак Почета» (1969 г.). «Заслуженный конструктор РФ» (1996 г.).

Выдающийся руководитель и специалист в области создания заправочного оборудования Юрий Константинович Чечулин скончался 6 февраля 2005 года.

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