Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#ЦЭНКИ#Восточный#Ангара#Космодромы#Орел#Руслан Мухамеджанов29.04.2021 22:05

Адаптация Восточного под первые запуски «Орла» начнется до конца апреля

Дооборудование систем и агрегатов для адаптации стартового комплекса космодрома Восточный под отработку перспективного корабля «Орел» начнется до конца апреля. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Руслан Мухамеджанов.

«Сейчас завершается разработка эскизного проекта на космический комплекс и ведется подготовка к дооборудованию систем и агрегатов, которая начнется в апреле по результатам принятия Государственным заказчиком эскизного проекта и выпуска организационно-распорядительных документов на развертывание работ», — сказал Мухамеджанов.

По словам гендиректора ЦЭНКИ, определяющими критериями при формировании технических решений по адаптации создаваемого стартового комплекса к отработке корабля являлись минимизация затрат и максимальное задействование существующей конфигурации создаваемых агрегатов и систем.

«К первому запуску ПТК (перспективного транспортного корабля „Орел“ — прим. ТАСС) предполагается создание всего необходимого оборудования для проведения всех операций и испытаний космического корабля на стартовом комплексе, за исключением самой посадки экипажа в корабль», — пояснил Мухамеджанов.

В дальнейшем корабль «Орел» предполагается запускать на ракете-носителе сверхтяжелого класса, инфраструктура под которую будет построена в рамках третьей очереди, добавил гендиректор ЦЭНКИ.

Перспективный космический пилотируемый корабль «Орел» создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск «Орла» без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году «Орел» выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2025 году планируется первый пилотируемый полет.

Источник: ТАСС28 апреля 2021 года, 13:08

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