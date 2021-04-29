А. Епишин: Неналоговые платежи предпринимателей нужно систематизировать и установить единый порядок их взимания

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» на тему «О неналоговых платежах предпринимателей».

Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области провел «круглый стол» на тему «О неналоговых платежах предпринимателей».

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Сенатор напомнил, что в 2018 г. при Правительстве РФ была создана экспертная рабочая группа по вопросам неналоговых платежей предпринимателей, которую возглавляет Министр финансов Антон Силуанов. В нее входят и представители Совета Федерации.

Работа в этой сфере ведется также Торгово-промышленной палатой РФ, отраслевыми объединениями и экспертами, добавил парламентарий.

По разным оценкам, у нас от 50 до 100 и более видов так называемых неналоговых платежей

«Сегодня необходимо еще раз обсудить состояние дел в этой сфере. По разным оценкам, у нас от 50 до 100 и более видов так называемых неналоговых платежей. Эти платежи разбросаны по разным отраслям, регулируются как напрямую федеральными законами, так и нормативными актами Правительства, другими документами. В регионах тоже есть свои соответствующие нормативные акты», — сказал Андрей Епишин.

По его словам, предпринимателю подчас трудно разобраться, какой платеж куда платить. При этом платежи могут поступать не только в бюджетную систему страны, но и в различные внебюджетные фонды.

«Вся эта околоналоговая система разрослась непомерно и нуждается в законодательном урегулировании. Указанные платежи необходимо систематизировать, а также установить единый порядок их взимания», — подчеркнул Андрей Епишин.

Сенатор сообщил, что к настоящему времени составлены перечни неналоговых платежей и принято решение их кодифицировать. Это можно сделать разными путями: либо в отдельном самостоятельном законе, прописав единые условия установления и порядок взимания всех платежей, либо включить в Налоговый кодекс те платежи, которые аналогичны налогам и сборам, считает он.

«Важно также разобраться, в каких отраслях эта косвенная нагрузка серьезным образом влияет на общую налоговую нагрузку в той или сфере предпринимательства и бизнеса», — сказал парламентарий.

«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Андрей Епишин

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«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Андрей Епишин

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«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Заместитель директора департамента налоговой политики Министерства финансов РФ Виталий Прокаев в своем выступлении отметил, что ведомством был разработан законопроект, который предполагает включение части платежей в Налоговый кодекс. «Документ направлен в Правительство, однако между министерствами есть ряд концептуальных разногласий», — сообщил он.

Виталий Прокаев также отметил актуальность вопроса о верификации неналоговых платежей. «Министерство финансов ведет эту работу», — сказал он.

В дискуссии приняли участие член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгений Савченко, СавченкоЕвгений Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Белгородской области член Комитета СФ по социальной политике Ирина Петина, ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области заместитель директора департамента доходов Министерства финансов РФ Ольга Паршина, заместитель начальника Управления налогообложения юридических лиц Федеральной налоговой службы Александр Водовозов, начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования Федеральной таможенной службы Максим Чмора, руководитель экспертного центра по налоговой и бюджетной политике общественной организации «Деловая Россия» Кирилл Никитин и др.

Подводя итоги «круглого стола», Андрей Епишин сообщил, что будут подготовлены рекомендации, которые затем планируется вынести на рассмотрение экспертной группы при Правительстве Российской Федерации по вопросам неналоговых платежей предпринимателей.

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