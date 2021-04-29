А. Кондратенко провел совещание по внедрению маркировки молочной продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в Волгоградской области.

В правительстве Волгоградской области состоялось совещание по внедрению маркировки молочной продукции. Мероприятие провел член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко. КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края

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В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы, представители профильных министерств и ведомств, а также региональных органов управления агропромышленного комплекса, руководители ведущих предприятий отрасли. Модератором выступил член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Сергей Лисовский.

Участники совещания отметили, что в Волгоградской области стабильно развивается молочная отрасль: растут объемы производства как за счет реализации крупных проектов, так и за счет небольших хозяйств. Почти две трети новых крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных с привлечением грантовых средств, ориентированы на животноводство. Растут при этом и объёмы переработки.

Одним из ключевых вопросов является поддержание высокого качества продукции для потребителя, ее защита от контрафакта

Было подчеркнуто, что одним из ключевых вопросов является поддержание высокого качества продукции для потребителя, ее защита от контрафакта. Решить эти задачи призвана цифровая маркировка: она уже поэтапно внедряется в стране на отдельные виды товаров, в том числе на несколько периодов разбито и внедрение цифровых кодов на молочную продукцию.

Алексей Кондратенко провел совещание по внедрению маркировки молочной продукции

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Алексей Кондратенко провел совещание по внедрению маркировки молочной продукции

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Алексей Кондратенко провел совещание по внедрению маркировки молочной продукции

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Алексей Кондратенко рассказал, что Волгоградская область уже вошла в топ регионов по присоединению к маркировке молочной продукции в Южном федеральном округе — производители готовы к выполнению новых требований.

Маркировка молочной продукции в России в добровольном порядке началась с 20 января 2021 года. C этого дня любая компания может перейти к полномасштабной маркировке всей своей продукции. Маркировка вводится поэтапно и с 1 июня 2021 года станет обязательной для сыров и мороженого.

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