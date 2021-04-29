А. Майоров провел совещание, посвященное путям повышения эффективности деятельности институтов развития в сфере АПК

Source: Russia – Council of the Federation

Рекомендации по итогам обсуждения будут направлены в Правительство РФ и профильные ведомства.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел совещание, посвященное путям повышения эффективности деятельности федеральных и региональных институтов развития в сфере агропромышленного комплекса и природопользования.

Смотрите также

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, представители Министерства экономического развития РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Счетной палаты РФ, промышленных объединений, инвестиционных компаний и банков, эксперты.

Алексей Майоров напомнил, что на встрече Совета палаты Совета Федерации с Председателем Правительства РФ в феврале прошлого года была поднята проблема недостаточной эффективности работы существующих институтов развития. «В конце 2020 года Премьер-министр сообщил, что деятельность ряда таких институтов, по сути, слабо увязана с новыми национальными целями развития, отсутствуют единые механизмы управления, есть существенное пересечение функций с федеральными органами исполнительной власти и коммерческими организациями».

В связи с этим Правительство в 2020 году начало реформу институтов развития, сказал сенатор. «В одобренный на заседании Правительства «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике» в рамках раздела «Запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата» была включена инициатива «Перезапуск институтов развития и создание новых финансовых инструментов».

Совещание на тему «Пути повышения эффективности деятельности федеральных и региональных институтов развития в сфере агропромышленного комплекса и природопользования»

1 из 18

Алексей Майоров

2 из 18

Совещание на тему «Пути повышения эффективности деятельности федеральных и региональных институтов развития в сфере агропромышленного комплекса и природопользования»

3 из 18

Совещание на тему «Пути повышения эффективности деятельности федеральных и региональных институтов развития в сфере агропромышленного комплекса и природопользования»

4 из 18

Совещание на тему «Пути повышения эффективности деятельности федеральных и региональных институтов развития в сфере агропромышленного комплекса и природопользования»

5 из 18

Совещание на тему «Пути повышения эффективности деятельности федеральных и региональных институтов развития в сфере агропромышленного комплекса и природопользования»

6 из 18

Совещание на тему «Пути повышения эффективности деятельности федеральных и региональных институтов развития в сфере агропромышленного комплекса и природопользования»

7 из 18

Совещание на тему «Пути повышения эффективности деятельности федеральных и региональных институтов развития в сфере агропромышленного комплекса и природопользования»

8 из 18

Совещание на тему «Пути повышения эффективности деятельности федеральных и региональных институтов развития в сфере агропромышленного комплекса и природопользования»

9 из 18

Совещание на тему «Пути повышения эффективности деятельности федеральных и региональных институтов развития в сфере агропромышленного комплекса и природопользования»

10 из 18

Совещание на тему «Пути повышения эффективности деятельности федеральных и региональных институтов развития в сфере агропромышленного комплекса и природопользования»

11 из 18

Алексей Майоров

12 из 18

Совещание на тему «Пути повышения эффективности деятельности федеральных и региональных институтов развития в сфере агропромышленного комплекса и природопользования»

13 из 18

Совещание на тему «Пути повышения эффективности деятельности федеральных и региональных институтов развития в сфере агропромышленного комплекса и природопользования»

14 из 18

Совещание на тему «Пути повышения эффективности деятельности федеральных и региональных институтов развития в сфере агропромышленного комплекса и природопользования»

15 из 18

Совещание на тему «Пути повышения эффективности деятельности федеральных и региональных институтов развития в сфере агропромышленного комплекса и природопользования»

16 из 18

Совещание на тему «Пути повышения эффективности деятельности федеральных и региональных институтов развития в сфере агропромышленного комплекса и природопользования»

17 из 18

Совещание на тему «Пути повышения эффективности деятельности федеральных и региональных институтов развития в сфере агропромышленного комплекса и природопользования»

18 из 18

Алексей Майоров отметил, что за реализацию одной из задач указанной инициативы – «Интеграция деятельности институтов развития в общенациональную повестку, инвентаризация деятельности институтов развития, уточнение целей, задач и показателей эффективности», ответственным федеральным органом является Министерство экономического развития. «Кроме того, в указанный План в рамках инициативы «Комплексная система поддержки экспортеров на принципах «одного окна» включена задача «Поддержка институтов развития экспорта», исполнителями по которой являются Минэкономразвития, Минфин и Минсельхоз России. Совет Федерации осуществляет парламентский контроль реализации поставленных задач».

В ходе мероприятия состоялось заинтересованное обсуждение предложений, направленных на практическое решение имеющихся проблем в повышении эффективности деятельности федеральных и региональных институтов развития в сфере агропромышленного комплекса и природопользования.

Рекомендации, прозвучавшие в ходе совещания, будут проанализированы и направлены в Правительство и профильные ведомства, сообщил Алексей Майоров.

MIL OSI