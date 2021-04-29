Вопросы развития массового спорта обсудят на форуме «SportForumLive»

Source: Russia Ministry of Sport

30 апреля в рамках форума «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы» пройдёт круглый стол, посвящённый поиску эффективных системных механизмов вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом по месту учёбы и жительства.

Место проведения: г. Москва, ул. Ильинка, 4, Гостиный двор.

Темы круглого стола:

– разработка и утверждение региональных межотраслевых программ развития школьного спорта;

– формирование системы школьных соревнований от муниципального до всероссийского уровней: анализ текущей ситуации и выработка единой стратегии;

– методологическое обеспечение в работе с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;

– модернизация и использование школьной спортивной инфраструктуры во внеурочное и каникулярное время: вызовы и пути решения;

– формирование эффективной системы организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан, а также системы массовых спортивных мероприятий на муниципальном уровне.

На мероприятии будут обсуждаться вопросы формирования сводного межотраслевого календаря массовых спортивных мероприятий среди детей и учащейся молодёжи, развития школьных спортивных клубов и школьных спортивных лиг, а также организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.

Итоговые предложения будут направлены в Министерство спорта Российской Федерации для использования при формировании повестки очередного заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.

В круглом столе примут участие депутат Государственной Думы, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина, директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Наталия Наумова, депутат Московской городской Думы Мария Киселёва и другие.

Форум «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы» проходит в столице 28-30 апреля. Мероприятие проводится Министерством спорта Российской Федерации под эгидой Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Программа «SportForumLive» включает более 50 деловых, образовательных и спортивных мероприятий для специалистов отрасли и граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

Пресс-служба Минспорта России

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