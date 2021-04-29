В. Полетаев: Правительству Республики Алтай удалось найти баланс между первоочередными задачами и стратегической линией развития

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в очередной сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай во время «региональной недели» принял участие в очередной сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.

Ключевым пунктом повестки сессии стал отчет главы региона Олега Хорохордина ХорохординОлег ЛеонидовичГлава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай о результатах деятельности Правительства Республики Алтай за 2020 год. Председатель республиканского правительства обозначил основную цель работы, которая заключается в реализации, поставленной Президентом России задачи повышения качества жизни людей.

Владимир Полетаев отметил, что в 2020 году сформирована команда единомышленников.

Владимир Полетаев

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Владимир Полетаев во время «региональной недели» принял участие в очередной сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай

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Владимир Полетаев высткпил на заседании очередной сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай

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Владимир Полетаев во время «региональной недели» принял участие в очередной сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай

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«Год прошел под эгидой борьбы с Covid-19. С первых дней Олег Хорохордин возглавил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и продолжает координировать весь комплекс мероприятий на территории Республики Алтай по противодействию распространению инфекции», — сказал Владимир Полетаев. Он отметил четкую организацию в Республике системы оказания президентских мер поддержки – выплаты медикам, семьям с детьми, предпринимателям, пострадавших отраслей.

Сенатор обратил внимание депутатов на то, что вопреки сложной ситуации собственные доходы республиканского бюджета выросли на 30 проц. Задолженность по налогам снижена, а процент собираемости налогов увеличен до 98 проц.

«Правительству Республики Алтай удалось найти баланс между первоочередными задачами чрезвычайной важности и стратегической линией развития», — подчеркнул сенатор.

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