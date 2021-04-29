Г. Карелова: Социальное казначейство позволит сделать более адресной работу социальной сферы

Source: Russia – Council of the Federation

Система социального казначейства повысит эффективность взаимодействия государства и граждан, считает вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области провела заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации. Главный вопрос повестки заседания — внедрение принципов социального казначейства как инструмента повышения доступности и качества оказываемых социальных услуг.

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Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию предметно обозначил данную тему, поэтому, как отметила вице-спикер СФ, в ближайшее время важно обеспечить выплаты всех федеральных пособий, пенсий и оказание других социальных услуг в режиме «одного окна». «Смысл такого масштабного проекта – сделать более адресной работу социальной сферы, выстроить все процессы, исходя из запросов и потребностей граждан на основе единой цифровой платформы. Это позволит повысить эффективность взаимодействия государства и граждан, сформировать проактивные подходы социальной защиты. Законодательная база для этого сформирована», — подчеркнула Галина Карелова.

Несмотря на пандемию, в прошлом году социальную поддержку от государства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях получили 75 миллионов человек на сумму около 12 триллионов рублей

Как было отмечено, несмотря на пандемию, в прошлом году социальную поддержку от государства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях получили 75 миллионов человек на сумму около 12 триллионов рублей. Вместе с тем, процесс получения льгот и выплат пока остается трудоемким для граждан.

По мнению Галины Кареловой, цифровизация социальной сферы будет способствовать переходу от предоставления мер поддержки или услуг в зависимости от категории получателя к потребностям каждого конкретного человека на основании его жизненной ситуации. Опыт дистанционной работы в условиях пандемии показал востребованность и работоспособность цифровых форматов.

В настоящее время, сообщила сенатор, насчитывается порядка 390 социальных выплат с 30 тысячами модификаций в каждом регионе страны. Однако не все эти меры одинаково влияют на рост благосостояния граждан. «Необходимо тщательно проанализировать имеющиеся меры социальной поддержки, разработать инструменты, определяющие их эффективность и вклад в достижение национальных целей развития», — отметила Галина Карелова.

В связи с тем, что нередко сведения о гражданах, содержащиеся в информационных базах, не соответствуют действительности, вице-спикер СФ считает целесообразным рекомендовать Правительству России проработать механизмы сверки и актуализации данных, а также подтверждения гражданами своих прав на социальные выплаты в случае отказа.

Галина Карелова

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Опыт реализации принципов социального казначейства уже имеется в ряде регионов. И по традиции Совета по социальным инновациям лучшие практики были рассмотрены на заседании. В Тульской области разработана информационная система «Адресная социальная помощь», позволяющая предоставлять более 130 государственных и муниципальных услуг. В Пермском крае реализован проект «Служба социальных участковых», позволяющий выявлять людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и оказывать помощь нуждающимся. В Калининградской области с помощью электронного сертификата оказывается поддержка безработным, пенсионерам, инвалидам, одиноким родителям и др.

В заседании Совета приняли участие заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Скляр, аудитор Счетной палаты РФ Сергей Штогрин, представители федеральных и региональных органов власти, эксперты.

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