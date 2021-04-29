День инвестора «Газпрома»

Source: Gazprom in Russian

29–30 апреля

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер:

«2020 год был нелегким. Конечно же, в первую очередь из-за пандемии коронавирусной инфекции. Но „Газпром“ преодолел все эти сложности. Компания обеспечила непрерывное производство, показала гибкость управленческой системы и сохранила устойчивое положение на своих рынках».

«…Сильные показатели работы „Газпрома“ в начале 2021 г., хороший прогноз нашего бюджета до конца года позволили Правлению принять решение о коэффициенте дивидендных выплат на уровне 50%. С опережением графика, поскольку мы первоначально планировали такое решение принять только по итогам 2021 г. И таким образом, Правление обратилось к Совету директоров с предложением установить дивидендные выплаты за 2020 г. в объеме 297 млрд руб.».

«Экологические показатели для „Газпрома“ — это основа всех наших бизнес-процессов. „Газпром“ уже в настоящее время разрабатывает сценарии устойчивого развития компании до 2050 г. в условиях тренда низкоуглеродной экономики».

Pаместитель Председателя Правления — начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин:

«…Долгосрочные ориентиры и тенденции развития отрасли остались в целом без изменений. Именно на их основе „Газпром“ выстраивает свою стратегию. Прежде всего, это устойчивый рост спроса на природный газ в долгосрочной перспективе».

«На первый взгляд, ключевая „точка роста“ глобальной энергетики — это ВИЭ. Их доля возрастет к 2040 г. на 4 п.п. — до 9%, а доля газа — лишь на 3 п.п., до 27%. Вместе с тем, существует абсолютный вклад в удовлетворение растущего спроса на энергоносители. Здесь лидером станет именно природный газ. Ожидается, что к 2040 г. газ обеспечит почти 40% нового спроса на энергию против 34% у ВИЭ».

«…Дополнительным инструментом низкоуглеродного развития может стать расширение использования водорода. В дальнейшем мы хотим производить водород без выбросов диоксида углерода. По независимым оценкам на сегодняшний день это существенно дешевле делать с использованием природного газа и технологий улавливания углекислого газа, чем на базе ВИЭ».

Председатель Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов:

«…Компания реализует масштабные проекты строительства Амурского газоперерабатывающего завода и перерабатывающего комплекса в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области. Развитие перерабатывающего комплекса „Газпрома“ даст возможность перерабатывать ценные компоненты „жирного“ газа в продукты с высокой добавленной стоимостью, защитить продуктовую корзину от волатильности сырьевых рынков, диверсифицировать сбыт газа за счет роста объемов производства сжиженных природных газов».

«В компании принят перечень наиболее важных видов продукции в целях импортозамещения и локализации производства. Сокращение перечня — это основной показатель эффективности работы в указанном направлении. С 2015 г. по настоящее время освоено производство 70% позиций перечня. Совокупный экономический эффект от импортозамещения с 2016 г. по 2020 г. уже составил свыше 50 млрд руб. Более того, этот эффект ежегодно увеличивается».

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова:

«…Позиции „Газпрома“ как экспортера были и остаются сильными. Мы с оптимизмом смотрим на перспективы нашего газа на европейском рынке. Падение собственной добычи в ЕС поддержит рост спроса на импортный газ. Отказ от угольной и атомной генерации, рост масштабов электрификации, наращивание мощностей возобновляемой энергетики — на фоне всех этих факторов потребность в газе, как в гаранте стабильности энергосистемы, будет только расти. Газ полностью совместим с самыми амбициозными климатическими целями. В рациональной и надежной энергетической системе он сохранит свою ключевую роль, в том числе и как основа для производства водорода. „Газпром“ ведет разработки в этом направлении».

«К 2030 г. мы ожидаем существенный рост спроса на газ в Китае — более чем на 50% к уровню 2020 г. Мы увеличим поставки газа по магистральному газопроводу „Сила Сибири“. Это также дает стимул для развития других газотранспортных проектов в этом регионе».

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Фамил Садыгов:

«…Результаты 2020 г. оказались лучше основных параметров скорректированного бюджета и ожиданий большинства аналитиков. Выручка составила 88 млрд долл., EBITDA — 20,4 млрд долл. Эти результаты позволили нам профинансировать все запланированные проекты».

«Исходя из текущей рыночной ситуации, мы ожидаем значительный рост ключевых финансовых показателей Группы „Газпром“:

рост EBITDA по сравнению с 2020 г. может составить более 50% против консервативного планового роста на 9%;

рост чистой прибыли приведет к увеличению дивидендной базы;

контроль уровня капиталовложений обеспечит возврат свободного денежного потока в положительную зону;

контроль долговой нагрузки приведет к возврату коэффициента „Чистый долг/EBITDA“ к комфортному уровню ниже двух единиц;

рост доходов позволит нам сократить объем заимствований на сумму более 100 млрд руб. по сравнению с бюджетом на 2021 г.».

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