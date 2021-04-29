Source: Russia Federal Space

#СМИ#Интерфакс#Дмитрий Рогозин#НКЦ29.04.2021 15:10

Дмитрий Рогозин сообщил о планах достроить космический центр в Филях в 2022 году

Национальный космический центр рядом с ракетным заводом в Филях (г. Москва) планируется достроить в 2022 году, сообщил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его словам, центр площадью 250 тысяч метров обеспечит рабочими местами 20 тысяч инженеров и конструкторов. Также Дмитрий Рогозин поделился с подписчиками видео, демонстрирующим строительство Национального космического центра в Филях.

Строительство Национального космического центра рядом с ракетным заводом Центра Хруничева. Фили, Москва. Новая станция метро, мосты через Москва-реку.Полезная площадь 250000 м². Рабочие места для 20 тыс. инженеров и конструкторов Роскосмоса.Окончание строительства 2022 год. pic.twitter.com/rLgpbsjuWa

— РОГОЗИН (@Rogozin) April 28, 2021

Космический центр ориентировочной стоимостью 25 млрд рублей будет построен за счет средств бюджета Москвы. Высота башни будет достигать 248 метров. Помимо штаб-квартиры Роскосмоса здесь расположится технопарк с предприятиями авиационной и космической промышленности. В 2019 году Президент РФ Владимир Путин ознакомился с планом создания НКЦ и поддержал проект.

Источник: Интерфакс29 апреля 2021 года, 01:11

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