Е. Афанасьева приняла участие в 7-й Всемирной конференции молодых парламентариев Межпарламентского союза

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила в роли председателя сессии «Здоровая молодежь после пандемии».

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области приняла участие в 7-й Всемирной конференции молодых парламентариев Межпарламентского союза в качестве председателя сессии «Здоровая молодежь после пандемии».

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

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По словам Елены Афанасьевой. в дополнение к непосредственному воздействию вируса на здоровье, социальное дистанцирование и карантинные меры также имели серьезные психологические последствия для молодых людей, такие как стресс, тревога и одиночество. Молодые мужчины и женщины также сталкиваются с проблемами в доступе к основным медицинским услугам.

Сенатор пригласила других участников конференции к обсуждению этих вопросов и того, каким образом можно содействовать их решению. «Данная сессия также является беседой между поколениями, в которой принимают участие медицинские эксперты ВОЗ, молодежные активисты и, конечно же, члены парламентов», — сказала она.

В процессе дискуссии участники конференции подробнее остановились на таких вопросах, как влияние COVID-19 на здоровье молодежи, как обеспечить, чтобы планы реагирования на COVID-19 были чувствительными и чуткими к конкретным потребностям молодежи в области здравоохранения, что могут сделать парламентарии для защиты и укрепления здоровья молодежи во время и после пандемии.

Конференция, которая прошла 28–29 апреля, была посвящена восстановлению после COVID-19 с учетом интересов молодёжи. На ней рассмотрены вопросы образования, экономических прав и возможностей молодежи. Общее количество участников — более 300 человек, из них более 200 -члены парламентов.

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