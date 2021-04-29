Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия#Прогресс МС-1429.04.2021 03:43

Завершен полет корабля-рекордсмена «Прогресс МС-14»

В среду, 28 апреля 2021 года, в 02:11:30 по московскому времени транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» в штатном режиме отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. После чего начался его автономный полет, который продлился чуть больше суток.

После его отвода на безопасное расстояние от станции специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приступили к управлению его полетом. Они протестировали новую систему построения ориентации корабля при его затоплении.

В соответствии с программой, заложенной в бортовой компьютер по командам из Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос), в 03:01 мск был включён маршевый двигатель на торможение. Отработав 4 минуты, он сообщил «грузовику» тормозной импульс величиной 120 м/с. После чего «Прогресс МС-14» сошёл с околоземной орбиты и прекратил своё существование. Несгоревшие в атмосфере Земли фрагменты корабля упали в 03:42:27 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана, в 3 150 километрах от города Веллингтон (Новая Зеландия).

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» был запущен к Международной космической станции с космодрома Байконур 25 апреля 2020 года. С его помощью было выполнено 10 коррекций высоты орбиты МКС, две из них — внеплановые для уклонения от «космического мусора». Кроме того, он установил рекорд по длительности полета на околоземной орбите для кораблей данного семейства. До этого он принадлежал кораблю «Прогресс М-17», который в 1993-1994 годах летал в составе станции «Мир» — 337 суток. Продолжительность полёта «Прогресса МС-14» составило 369 суток.

В настоящее время в составе российского сегмента Международной космической станции находится грузовой корабль «Прогресс МС-16», который был запущен 15 февраля 2021 года. Следующий запуск российского «грузовика» запланирован на середину лета с.г. В начале мая на космодроме Байконур начнется подготовка грузового корабля «Прогресс МС-17» к предстоящему старту.

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