Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Максим Овчинников#Александр Блошенко#Дмитрий Шишкин#Музей космонавтики#UNITY29.04.2021 19:50

Космическая выставка исполняет мечты

В московском Музее космонавтики прошла презентация Благотворительной выставки «Все начинается с мечты» петербургской художницы Анастасии Просочкиной. Проект реализован совместно с Благотворительным фондом UNITY, вдохновлен Арт-проектом «Cкафандр», а также невероятными по свою стилю и исполнению картинами Анастасии.

Организаторы выставки подготовили целый мир космических героев и сюжетов, открывающих таинство мироздания. «Советская мечта», «Космос в лицах», «Заморский космос», «Мечты о Марсе», «Звездные странники» — это названия все лишь небольшой части экспозиции. Выставку посетили более 150 гостей из различных сфер предпринимательской деятельности. Почетными гостями стали первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по экономике и финансам Максим Овчинников, исполнительный директор по перспективным программам и науке Александр Блошенко, директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрий Шишкин, а также Герои России, космонавты Федор Юрчихин, Сергей Рязанский, а ведущей вечера — заслуженная артистка России Ольга Кабо.

Выставка — благотворительная, 50 % средств, полученных от реализации представленных картин, будет направлена в Благотворительный фонд UNITY в качестве благотворительного пожертвования, на поддержку и оказание психо-эмоциональной помощи онкопациентам, чтобы их мечты сбывались!.

Проект реализован при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». Кроме того, партнерами и спонсорами выставки выступили Группа компаний «Эксперт», Группа компаний «Трио», ООО «Первая медицинская компания», а также космический партнер — компания Airbus.

MIL OSI