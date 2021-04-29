К. Косачев и С. Мартынов приняли участие в XVII сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы — представители от Республики Марий Эл — приняли участие в ряде региональных мероприятий.

Заместитель Председателя СФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл приняли участие в XVII сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл.

Также в рамках совещания под руководством главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева ЕвстифеевАлександр АлександровичГлава Республики Марий Эл с участием заместителя Председателя СФ Константина Косачева были обсуждены вопросы социально-экономического развития региона.

Сенатор посетил объекты строительства — Марийскую государственную филармонию имени Э.Сапаева и высокотехнологический корпус Перинатального центра г. Йошкар-Олы, отмеченные в Постановлении Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл».

Константин Косачев и Сергей Мартынов совместно с главой региона Александром Евстифеевым приняли участие в церемонии открытия памятника «Пожарным и спасателям – героям мирного времени»

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Константин Косачев выступил на церемонии открытия памятника «Пожарным и спасателям – героям мирного времени»

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Константин Косачев и Сергей Мартынов совместно с главой региона Александром Евстифеевым приняли участие в церемонии открытия памятника «Пожарным и спасателям – героям мирного времени»

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Константин Косачев и Сергей Мартынов приняли участие в XVII сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл

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Константин Косачев и Сергей Мартынов совместно с главой региона Александром Евстифеевым, членами регионального правительства, представителями Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, ветеранами пожарной службы выступили на церемонии открытия памятника «Пожарным и спасателям – героям мирного времени».

Константин Косачев поблагодарил работников аварийно-спасательной и противопожарной службы за их ежедневный подвиг.

Наш общий долг – уважать труд пожарного, спасателя. Они ежедневно заботятся о том, чтобы мы чувствовали себя под надежной защитой

«Наш общий долг – уважать труд пожарного, спасателя. Они ежедневно заботятся о том, чтобы мы чувствовали себя под надежной защитой. Сегодня на федеральном уровне многое делается для обеспечения всем необходимым для сохранения безопасности и здоровья сотрудников МЧС» — отметил сенатор.

«В преддверии вашего профессионального праздника хочется пожелать успехов, удачи и здоровья. Именно вы стоите на переднем крае борьбы со стихиями, рискуя своей жизнью» — обратился к присутствующим Сергей Мартынов.

Также парламентарии провели в регионе прием граждан. В обращениях были подняты темы социально-экономического характера.

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