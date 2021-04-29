Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор побывала на премьерном показе спектакля о подвиге подростков Учалинского района Республики Башкортостан.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан посетила премьерный показ театрализованного представления о подвиге юных героев Учалинского района Республики Башкортостан в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие состоялось в Учалинской филармонии с участием театральных коллективов сельских поселений района, работников Учалинского горно-обогатительного комбината.

Как рассказала сенатор, в центре постановки режиссера Сергея Лукашина — двадцать 15–16-летних юношей и девушек из Учалов, которым поручено перегнать пешком три стада коров по 150 голов в каждом в помощь голодающей Украине. Этот переход из Башкирии до Харькова занял восемь месяцев. Ребята сумели, пережив все испытания на этом нелегком пути, довести до места стадо практически в полном составе, потеряли три коровы. Но отмечены за свой героический поход подростки не были. Им не вручили ни грамот, ни орденов. Кроме того, они еще целый год трудились бесплатно за потерю.

«Конечно, шли жестокие бои, от бомбежек и голода гибли мирные люди. Не каждый поступок мог быть по достоинству отмечен. Мы знаем примеры, когда спустя годы и десятилетия после событий тех военных лет награды находят своих героев», — отметила Лилия Гумерова.

Очень важно, добавила сенатор, что восстановлены имена участников героического похода подростков из Учалов. «Свою лепту в это общее дело внес талантливый спектакль о наших героях-земляках. Зал смотрел его на одном дыхании. Мы сопереживали и гордились юными учалинцами. А их бесстрашие, умение противостоять всем бедам, по‑настоящему дружить, заслуживает восхищения. Спектакль смотрится на одном дыхании, находит живой отклик в сердцах и душах сегодняшней молодежи».

В нашем Учалинском районе шесть Героев Советского Союза, три полных кавалера ордена Славы. За годы войны на строительство боевых танков и самолётов учалинцы собрали пять с половиной миллионов рублей

Лилия Гумерова также напомнила о вкладе земляков в разгром фашистской Германии. «В нашем Учалинском районе шесть Героев Советского Союза, три полных кавалера ордена Славы. За годы войны на строительство боевых танков и самолётов учалинцы собрали пять с половиной миллионов рублей. На фронт были призваны 13437 учалинцев, 9785 человек навсегда остались на полях сражений. А наш рудник, считавшийся лучшим рудником золотоплатиновой промышленности СССР, сдал на строительство авиаэскадрильи «Истребитель Башкирии» 120 тысяч рублей, в ноябре 1943 внёс 18 килограммов золота и 65 тысяч рублей», — рассказала она.

Лилия Гумерова посетила премьерный показ театрализованного представления о подвиге юных героев Учалинского района Республики Башкортостан в годы Великой Отечественной войны

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Премьерный показ театрализованного представления о подвиге юных героев Учалинского района Республики Башкортостан в годы Великой Отечественной войны

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Премьерный показ театрализованного представления о подвиге юных героев Учалинского района Республики Башкортостан в годы Великой Отечественной войны

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Лилия Гумерова посетила премьерный показ театрализованного представления о подвиге юных героев Учалинского района Республики Башкортостан в годы Великой Отечественной войны

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Лилия Гумерова посетила премьерный показ театрализованного представления о подвиге юных героев Учалинского района Республики Башкортостан в годы Великой Отечественной войны

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«Наш долг — увековечить память о подвиге юных героев Учалинского района в годы Великой Отечественной войны, установить мемориальную доску, постараться назвать поименно каждого, кто делал все, что мог для нашей общей Великой Победы», — заключила сенатор.

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