Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#ЦЭНКИ#Космодромы#Байконур#Руслан Мухамеджанов29.04.2021 09:30

Модернизация «Гагаринского старта» под ракету «Союз-2» займет 3 года

Контракт на модернизацию «Гагаринского старта» на космодроме Байконур под пуски ракет-носителей «Союз-2» будет рассчитан на три года. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Руслан Мухамеджанов.

По его словам, вопрос модернизации стартового комплекса прорабатывается Госкорпорацией «Роскосмос» с партнерами из Казахстана и ОАЭ. Условия реализации прописаны в проекте трехстороннего межправительственного соглашения, которое согласовано федеральными органами исполнительной власти РФ и проходит согласование в госструктурах Казахстана и ОАЭ.

«По завершении подготовительных работ и подписания межправительственного соглашения планируется заключить с ЦЭНКИ контракт на модернизацию стартового комплекса сроком на три года», — рассказал Мухамеджанов, подчеркнув, что точные даты реализации проекта пока не определены.

Ранее в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщили, что общая сумма затрат на модернизацию «Гагаринского старта» составит $87 млн — по $29 млн от каждой стороны. Раньше со стартовой площадки запускалась ракета-носитель «Союз-ФГ», а после модернизации планируется пускать ракету-носитель «Союз-2».

Источник: ТАСС28 апреля 2021 года, 14:14

Читать полную версию интервью

MIL OSI