Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#СМИ#ТАСС#ЦЭНКИ#Космодромы#Байконур#Руслан Мухамеджанов29.04.2021 09:30
Модернизация «Гагаринского старта» под ракету «Союз-2» займет 3 года
Контракт на модернизацию «Гагаринского старта» на космодроме Байконур под пуски ракет-носителей «Союз-2» будет рассчитан на три года. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Руслан Мухамеджанов.
По его словам, вопрос модернизации стартового комплекса прорабатывается Госкорпорацией «Роскосмос» с партнерами из Казахстана и ОАЭ. Условия реализации прописаны в проекте трехстороннего межправительственного соглашения, которое согласовано федеральными органами исполнительной власти РФ и проходит согласование в госструктурах Казахстана и ОАЭ.
«По завершении подготовительных работ и подписания межправительственного соглашения планируется заключить с ЦЭНКИ контракт на модернизацию стартового комплекса сроком на три года», — рассказал Мухамеджанов, подчеркнув, что точные даты реализации проекта пока не определены.
Ранее в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщили, что общая сумма затрат на модернизацию «Гагаринского старта» составит $87 млн — по $29 млн от каждой стороны. Раньше со стартовой площадки запускалась ракета-носитель «Союз-ФГ», а после модернизации планируется пускать ракету-носитель «Союз-2».
Источник: ТАСС28 апреля 2021 года, 14:14
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